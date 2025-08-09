Η πρώτη παγκόσμια εξαφάνιση ευρωπαϊκού πτηνού στη σύγχρονη ιστορία

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή επιστήμη - Επιβεβαιώθηκε η οριστική εξαφάνιση ενός αποδημητικού πουλιού που για αιώνες αποτελούσε μέρος της Γηραιάς ηπείρου

Η πρώτη παγκόσμια εξαφάνιση ευρωπαϊκού πτηνού στη σύγχρονη ιστορία
Λεπτή τουρλίδα. Φωτογραφία: Ecoosphere
Ύστερα από δεκαετίες άκαρπης αναζήτησης, οι ειδικοί έβαλαν τέλος στην αβεβαιότητα με μια δήλωση που σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στη διατήρηση της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.

Η επιστημονική κοινότητα κήρυξε επίσημα την παγκόσμια εξαφάνιση της λεπτοκοίλας τουρλίδας ( Numenius tenuirostris ), ενός είδους πουλιού του οποίου η εξαφάνιση αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ζωολογία.

Σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν από την BirdLife International, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και το Κέντρο Βιοποικιλότητας Naturalis στην Ολλανδία, εκτιμάται με βεβαιότητα 96% ότι η λεπτή κοιλιά τουρλίδα έχει εξαφανιστεί από τη γη, με το τελευταίο δείγμα να εθεάθη το 1995, στους υγροτόπους Merja Zerga στο Μαρόκο.

Η λεπτοπίσθια τουρλίδα γίνεται το πρώτο πτηνό της ηπειρωτικής Ευρώπης που κηρύσσεται εξαφανισμένο στη σύγχρονη εποχή. Είναι επίσης το δεύτερο είδος σπονδυλωτού στην ήπειρο που εξαφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες, μετά την εξαφάνιση ενός υποείδους αγριοκάτσικου που εξαφανίστηκε το 2000.

Η λεπτή τουρλίδα διακρινόταν για το λεπτό της σώμα και το μακρύ, προς τα κάτω κυρτό ράμφος της, προσαρμοσμένο για αναζήτηση τροφής για ασπόνδυλα σε λασπώδεις περιοχές.

Αναπαρήχθη σε απομακρυσμένες περιοχές της δυτικής Σιβηρίας και μετανάστευσε σε εύκρατες περιοχές στο νότο, συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης της Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου.

Για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, θεωρούνταν ήδη ένα εξαιρετικά σπάνιο και δύσκολο στη μελέτη πουλί.

Αιτίες της εξαφάνισης

Αν και δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία που να εξηγεί την εξαφάνισή τους, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η υποβάθμιση των οικοτόπων ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας. Η μετατροπή των υγροτόπων για γεωργική χρήση μείωσε δραστικά τις τροφοπαραγωγικές τους περιοχές.

Σε αυτό προστίθενται το παράνομο κυνήγι, η ρύπανση του οικοσυστήματος, η κλιματική αλλαγή και ο κατακερματισμός του πληθυσμού, παράγοντες που επιτάχυναν την εξαφάνιση αυτού του πουλιού.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και την BirdLife International, περισσότερα από 150 είδη πτηνών έχουν εξαφανιστεί από το 1500, κυρίως λόγω ανθρώπινων αιτιών.

Η περίπτωση της λεπτοκοίλης τορλίδας ενισχύει την επείγουσα ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών διατήρησης για την πρόληψη περαιτέρω απωλειών.

