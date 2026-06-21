Ανησυχία για τον Ροντ Στιούαρτ: Διέκοψε συναυλία για να λάβει οξυγόνο λόγω λιποθυμικής τάσης

Ο Ροντ Στιούαρτ αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει φιάλη οξυγόνου επί σκηνής, λόγω λιποθυμικής τάσης, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Γιούτα το βράδυ της Παρασκευής (19/6).

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε ακυρώσει σειρά εμφανίσεων λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 81χρονος θρύλος της ροκ ήταν στην σκηνή του «Utah First Credit Union Amphitheatre», στο West Valley City, όταν οι θαυμαστές παρατήρησαν πώς κάτι δεν πήγαινε καλά με την κίνηση του τραγουδιστή.

Ο Στιούαρτ φαινόταν να στηρίζεται σε μουσικά όργανα, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της σκηνής και σε έναν στύλο, ενώ συνέχιζε κανονικά την εμφάνισή του.

Rod Stewart stops Utah concert to use oxygen tank onstage after nearly fainting https://t.co/V9S3R1F3mg pic.twitter.com/tPBxPiHTwA

— New York Post (@nypost) June 21, 2026



Κάποια στιγμή, μέλη του προσωπικού έφεραν στη σκηνή μία φιάλη οξυγόνου, με τον Στιούαρτ να παίρνει αρκετές βαθιές ανάσες πριν απευθυνθεί στο κοινό.

«Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», είπε στους θεατές. «Παραλίγο να λιποθυμήσω εκεί. Θα σας πείραζε να καθίσω γι’ αυτό το τραγούδι;»

Ο Βρετανός σταρ ολοκλήρωσε στη συνέχεια την εμφάνισή του καθισμένος σε καρέκλα.

Το West Valley City βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.310 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στη δυσφορία που φάνηκε να αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα αφότου ο Στιούαρτ ακύρωσε συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου στο Σαν Ντιέγκο, μία ώρα πριν από την έναρξή της. Οι διοργανωτές είχαν αρχικά επικαλεστεί λοίμωξη των ιγμορείων, ενώ ο ίδιος ο Στιούαρτ αποκάλυψε αργότερα ότι είχε διαγνωστεί με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία του προκάλεσε λαρυγγίτιδα.

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