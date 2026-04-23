Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο – Βίντεο

Η συγκινητική στάση ενός εργαζόμενου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» έκλεψε τις εντυπώσεις, όταν φρόντιζε με ιδιαίτερη τρυφερότητα γατάκια που μόλις είχαν φτάσει αεροπορικώς, τοποθετώντας προσεκτικά τα κλουβιά τους στον χώρο φόρτωσης αποσκευών.

Το στιγμιότυπο κατεγράφη σε βίντεο και δεν άργησε να κάνει τον «γύρο» των κοινωνικών δικτύων, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, εκατοντάδες χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια θαυμασμού.

Το βίντεο ήταν της Αλεξάντρα Ράτλιφ, η οποία διευθύνει καταφύγιο ζώων στην Κρήτη, το McQueens Rescues και πρόσφατα ταξίδεψε αεροπορικώς με αρκετές γάτες που είχαν υιοθετηθεί.

Όταν η πτήση προσγειώθηκε στην Αθήνα, η Ράτλιφ παρακολουθούσε προσεκτικά από το παράθυρο του αεροπλάνου την αποβίβαση των ζώων και εντυπωσιάστηκε από τη συμπεριφορά του εργαζόμενου που έσκυβε για να δει στον ιμάντα τις γάτες και τις χαιρετούσε από τα πορτάκια, ενώ, στη συνέχεια τοποθετούσε με προσοχή στη σειρά τα κλουβάκια.

Η Ράτλιφ συγκινήθηκε από την χειρονομία και έγραψε κάτω από το βίντεο: «Σ’ ευχαριστώ για την καλοσύνη σου. Σε έναν κόσμο που κινείται με γρήγορους ρυθμούς, επέλεξες την καλοσύνη. Ίσως νομίζεις ότι ήταν απλώς η δουλειά σου, αλλά τα έκανες σε μία τρομακτική στιγμή να νιώσουν ασφάλεια! Καλοί άνθρωποι σαν εσένα κάνουν τον κόσμο καλύτερο, ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει σ’ εσένα».

Όσον αφορά τον υπάλληλο, πρόκειται για τον Άρτσι Άρνταλες, 32 ετών, ο οποίος κατάγεται από τις Φιλιππίνες και εργάζεται στην Ελλάδα.

«Λατρεύω τα κατοικίδια», ανέφερε στο Newsweek. «Δεν είχα καταλάβει ότι κάποιος τραβούσε βίντεο», παραδέχτηκε, μέχρι που λίγες μέρες αργότερα οι φίλοι του τον ενημέρωσαν ότι είχε γίνει viral.

«Ήταν υπέροχο να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να λαμβάνει την αναγνώριση που πραγματικά τού αξίζει. Όλες οι γάτες έχουν πλέον φτάσει με ασφάλεια στα μόνιμα σπίτια τους και είναι καλά», τόνισε η Αλεξάντρα Ράτλιφ.