Γκιφλόιλ: Ποστάρει Δένδια να λέει ότι η Ελλάδα παίρνει F-35 μαζί με F-16 Viper και Rafale

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την παραλαβή του πρώτου F

35 στο τέλος του 2027 ή αρχές του 2028 για την Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας.

Η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει περίπου 200 υπερσύγχρονα μαχητικά, μεταξύ των οποίων F

16 Viper και Rafale.

Ο εκσυγχρονισμός αφορά όχι μόνο την Αεροπορία αλλά και το Ναυτικό και την εκπαίδευση του στρατού.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προώθησε μέσω δημοσίευσης την αγορά αμερικανικών μαχητικών από την Ελλάδα.

Ένα βίντεο με απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος μιλάει στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη για τον εκσυγχρονισμό της πολεμικής αεροπορίας, δημοσίευσε στο Χ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το απόσπασμα που επέλεξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν είναι διόλου τυχαίο καθώς αναφέρεται στην αγορά των F-35, των F-16 Viper και των Rafale από τις ΗΠΑ. Μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της Αμερικανίδας πρέσβη είναι και η προώθηση αγορών αμερικανικών προϊόντων από την Ελλάδα.

«Αλλά το ότι αλλάζουμε την εκπαίδευση στο στρατό και αλλάζουμε τα μέσα που χρησιμοποιεί, δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουμε το Ναυτικό μας και ότι δεν αλλάζουμε την Αεροπορία μας, ότι δεν τα εξοπλίζουμε και τα δύο. Η Αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του ’28 θα παραλάβουμε το πρώτο F-35», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Και συνέχισε: «Το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη που θα δώσει νέες δυνατότητες στην Αεροπορία μας. Αλλά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μια Αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά. Μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη, μια από τις ισχυρές αεροπορίες στον πλανήτη».

