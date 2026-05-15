Μεσολόγγι: Τροχαίο ατύχημα με πατίνι - Τραυματίστηκε κοπέλα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή επί της οδού Κύπρου στο Μεσολόγγι, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, στο πατίνι επέβαιναν δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και μία κοπέλα. Από τη σύγκρουση η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

