Θεσσαλονίκη: 17χρονος μετέφερε παράνομους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι

Το πρωί της Πέμπτης (14/05), ένας 17χρονος υπήκοος Αιγύπτου φέρεται να ανέλαβε τη μεταφορά δύο παράτυπων μεταναστών από το Νεπάλ και το Πακιστάν, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής στη Νεάπολη, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία εντόπισαν το όχημα να κινείται με τρία άτομα και έκαναν σήμα για έλεγχο. Ο 17χρονος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει κινούμενος ανάποδα σε δρόμο της περιοχής, ενώ φέρεται να πέταξε και έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

Λίγο πιο κάτω, κοντά σε εκκλησία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το πατίνι και να συλλάβουν τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου πριν από δύο ημέρες, έχοντας πληρώσει 2.000 ευρώ σε διακινητή, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη.

Οι Aρχές αναφέρουν ότι χθες επιχειρήθηκε νέα μετακίνησή τους προς άλλο σημείο της πόλης, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρικό πατίνι για τη μεταφορά.

Ο 17χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε σε ανακριτή για να απολογηθεί.