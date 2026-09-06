Η Τζέσικα Άλμπα έκλεψε τις εντυπώσεις ποζάροντας με μικροσκοπικό μπικίνι στην Ιταλία

Η 45χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση με τον Ντάνι Ραμίρεζ

Ανθή Κουρεντζή

Η Τζέσικα Άλμπα έκλεψε τις εντυπώσεις ποζάροντας με μικροσκοπικό μπικίνι στην Ιταλία
LIFESTYLE
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  • Η Τζέσικα Άλμπα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ιταλία με τον Ντάνι Ραμίρεζ, όπου φορούσε μικροσκοπικά μπικίνι.
  • Φωτογραφήθηκε με διάφορα μπικίνι, μεταξύ των οποίων πλεκτό τιρκουάζ, animal print, λευκό thong και μπορντό bandeau με χρυσές λεπτομέρειες.
  • Στιγμιότυπα έδειξαν την Άλμπα να απολαμβάνει τον ήλιο, να παίζει γκολφ, να κολυμπά και να δείπνιζει με φίλους.
  • Στο Instagram Reel εμφανίστηκε με τον Ντάνι Ραμίρεζ σε τρυφερές στιγμές και πιο επίσημα σύνολα.
  • Οι θαυμαστές σχολίασαν θετικά τις εικόνες, εκφράζοντας θαυμασμό για την ομορφιά και την ανεμελιά της ηθοποιού.
Snapshot powered by AI

Η Τζέσικα Άλμπα επέλεξε ένα αποκαλυπτικό πλεκτό μπικίνι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ιταλία με τον Ντάνι Ραμίρεζ.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η 45χρονη πρωταγωνίστρια του Honey πόζαρε με ένα τιρκουάζ πλεκτό μπικίνι με κορδόνια, απολαμβάνοντας τον ήλιο στην καλοκαιρινή της απόδραση.

Ολοκλήρωσε το look της με γυαλιά ηλίου, κρίκους και διακριτικά κολιέ φορεμένα σε layers.

https://www.instagram.com/p/Dc4JXyfkbb5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ένα σύντομο βίντεο, η ηθοποιός έδειξε τη σιλουέτα της καθώς ατένιζε τη θάλασσα, ενώ σε ακόμη ένα στιγμιότυπο πόζαρε μαζί με δύο φίλους της, παρουσιάζοντας ολόκληρο το bikini look της κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

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Η πρωταγωνίστρια του Sin City εμφανίστηκε επίσης με animal print μπικίνι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έπαιζε γκολφ, απολάμβανε δείπνο με φίλους, κολυμπούσε στη θάλασσα και χαλάρωνε στην παραλία φορώντας ένα αέρινο καφτάνι.

«Καλοκαίρι και η ζωή ήταν εύκολη», έγραψε στη λεζάντα του καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε την Παρασκευή.

Την ίδια ημέρα μοιράστηκε και ένα Instagram Reel με στιγμές από την ονειρεμένη απόδρασή της, όπου φαίνεται να κάνει ηλιοθεραπεία και να απολαμβάνει σνακ στην παραλία μαζί με τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ.

Σε άλλο σύντομο βίντεο, ο πρωταγωνιστής του Top Gun: Maverick αγκαλιάζει τρυφερά την Άλμπα και τη φιλά στο μάγουλο, ενώ και οι δύο φορούν πιο επίσημα σύνολα.

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Σε ακόμη ένα στιγμιότυπο από το Reel, η σταρ του Fantastic Four εμφανίζεται με λευκό thong μπικίνι καθώς κατευθύνεται προς τη θάλασσα, ενώ σε άλλη λήψη φορά μπορντό bandeau μπικίνι με χρυσές λεπτομέρειες.

«Summered», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι Doin’ Time της Lana Del Rey.

Οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν με τις εικόνες από τις διακοπές της. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο ηρεμίας και ανεμελιάς που προσπαθώ να διατηρώ», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στα σχόλια.

Ένας ακόμη σχολίασε: «Φαίνεται πως πέρασες ένα ονειρεμένο καλοκαίρι», ενώ τρίτος έγραψε: «Αυτό είναι πραγματική ομορφιά. Το λατρεύω».

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