Κέιτι Πέρι: «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος»-Όσα αποκάλυψε για τον χωρισμό από τον Ορλάντο Μπλουμ

Η τραγουδίστρια μίλησε για τους δύσκολους μήνες μετά το τέλος της εννιάχρονης σχέσης της και αποκάλυψε πως η περιοδεία της την οδήγησε τελικά στον Τζάστιν Τριντό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κέιτι Πέρι: «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος»-Όσα αποκάλυψε για τον χωρισμό από τον Ορλάντο Μπλουμ
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  • Η Κέιτι Πέρι περιέγραψε τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ ως μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, γεμάτη κλάμα και μοναξιά.
  • Η τραγουδίστρια επεξεργάστηκε το τέλος της εννιάχρονης σχέσης της για να προχωρήσει και θεωρεί κάθε σχέση ως μάθημα ζωής.
  • Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Lifetimes Tour, η Κέιτι Πέρι γνώρισε τον Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο ξεκίνησε νέα σχέση.
  • Ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι Πέρι παραμένουν ενωμένοι ως γονείς της κόρης τους, ενώ και οι δύο έχουν προχωρήσει προσωπικά στη ζωή τους.
  • Η Κέιτι Πέρι νιώθει ότι η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό την βοηθά να αισθάνεται προσγειωμένη και ολοκληρωμένη.
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Η Κέιτι Πέρι μίλησε ανοιχτά για την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, αποκαλύπτοντας πως πέρασε μήνες γεμάτους κλάμα και μοναξιά, πριν η ζωή της πάρει μια αναπάντεχη τροπή.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά το τέλος της εννιάχρονης σχέσης τους, η τραγουδίστρια μίλησε στο People για όσα βίωσε μετά τον χωρισμό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η περιοδεία της τη βοήθησε να ξαναβρεί τον εαυτό της.

«Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος», εξομολογήθηκε η Κέιτι Πέρι. «Οι φίλοι μου ήταν όλοι πίσω στο σπίτι. Έκλαιγα και ένιωθα πολύ μακριά. Αλλά μετά οι άγγελοί μου έπιασαν δουλειά. Ήταν πραγματικά εκεί για μένα».

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 49χρονος ηθοποιός, οι οποίοι έχουν μαζί την 6χρονη κόρη τους, Ντέιζι, είχαν επιβεβαιώσει τον χωρισμό τους μετά από χρόνια σχέσης και αρραβώνα.

«Έπρεπε να το αφήσω πίσω μου»

Η Κέιτι Πέρι παραδέχτηκε πως χρειάστηκε πρώτα να επεξεργαστεί το τέλος της σχέσης της με τον Ορλάντο Μπλουμ, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει.

«Δεν θα έμενα σε κάτι για εννέα χρόνια αν δεν υπήρχαν πραγματικά σημαντικά πράγματα να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος, σωστά; Έπρεπε να το αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια είχε πάντοτε στο μυαλό της την ιδέα ενός μεγάλου, σχεδόν μυθικού έρωτα, όπως αποκάλυψε, και μάλιστα είχε συζητήσει το θέμα και με τον θεραπευτή της.

«Πάντα ήθελα αυτόν τον επικό, θρυλικό έρωτα», είπε χαρακτηριστικά. «Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε. Και μετά εμφανίστηκε».

Η γνωριμία με τον Τζάστιν Τριντό

Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της ήρθε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία. Η Κέιτι Πέρι επέστρεψε στη σκηνή με το Lifetimes Tour και, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Ορλάντο Μπλουμ, γνώρισε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Η σχέση τους παρέμενε για ένα διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι που το ζευγάρι την επιβεβαίωσε δημόσια αργότερα.

Justin Trudeau,Katy Perry

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου», δήλωσε η Κέιτι Πέρι. «Και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου».

Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πώς νιώθει μέσα στη νέα της σχέση, λέγοντας πως ο Τριντό την κάνει να αισθάνεται «προσγειωμένη».

«Είμαι λίγο σαν χαρταετός με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Πετάω πολύ ψηλά και αγγίζω το σύμπαν, και μερικές φορές χρειάζομαι να είμαι προσγειωμένη», είχε εξηγήσει. «Το να έχω επιτέλους αυτή την άγκυρα με κάνει να αισθάνομαι ολοκληρωμένη».

«Τίποτα άλλο παρά αγάπη»

Παρά το τέλος της σχέσης τους, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει ξεκαθαρίσει πως οι δυο τους παραμένουν ενωμένοι ως γονείς της κόρης τους.

Μετά τον χωρισμό τους, ο ηθοποιός είχε δηλώσει: «Είμαι υπέροχα. Είμαι πολύ ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη. Είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Τίποτα άλλο παρά αγάπη».

Σήμερα, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει προχωρήσει στη ζωή του και διατηρεί σχέση με το μοντέλο Λουίζα Λάεμμελ, ενώ η Κέιτι Πέρι έχει βρει, όπως η ίδια λέει, τον άνθρωπο που έψαχνε.

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