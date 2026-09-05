Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για 3η φορά

Η 45χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί τον περασμένο μήνα στο Παρίσι

Ανθή Κουρεντζή

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για 3η φορά
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  • Η Νάταλι Πόρτμαν γέννησε τον περασμένο μήνα στο Παρίσι το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της Tanguy Destable.
  • Η ηθοποιός έχει δύο ακόμη παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Benjamin Millepied.
  • Κατά την εγκυμοσύνη της, η Πόρτμαν ένιωθε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και ηρεμία, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.
  • Η ηθοποιός ασκούνταν με κολύμβηση και gyrotonics για να παραμείνει δυνατή και πέρασε πολύ χρόνο με τα παιδιά της.
  • Η εγκυμοσύνη της έγινε σε περίοδο που είχε ολοκληρώσει επαγγελματικά πρότζεκτ και απολάμβανε τον ανοιξιάτικο καιρό στο Παρίσι.
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Η Νάταλι Πόρτμαν είναι πλέον επίσημα μητέρα τριών παιδιών.

Η 45χρονη ηθοποιός γέννησε τον περασμένο μήνα στο Παρίσι το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της, Tanguy Destable.

Η Πόρτμαν έχει ακόμη δύο παιδιά, τον 15χρονο Aleph και την 9χρονη Amalia, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Benjamin Millepied.

Η πρωταγωνίστρια του «Thor: Love and Thunder» είχε αποκαλύψει τον περασμένο Απρίλιο, σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, ότι περίμενε το τρίτο της παιδί.

«Ο Tanguy κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», είχε δηλώσει. «Νιώθω απλώς τεράστια ευγνωμοσύνη. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα».

Η σχέση της Νάταλι Πόρτμαν με τον Tanguy Destable επιβεβαιώθηκε τον Μάρτιο του 2025.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της ένιωθε ακόμη πιο έντονα το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Όπως είπε, αυτή τη φορά βίωνε την εγκυμοσύνη με περισσότερη «ηρεμία», προσπαθώντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Νάταλι Πόρτμαν

Η Νάταλι Πόρτμαν / AP

«Υπάρχει μια ευγνωμοσύνη που όταν είσαι νεότερος δεν την αντιλαμβάνεσαι απαραίτητα», εξήγησε. «Υπάρχει επίσης μια ηρεμία και μια καλύτερη γνώση του εαυτού μου: με ποιους ανθρώπους θέλω να περνάω τον χρόνο μου, τι είδους ενέργεια θέλω να έχω γύρω μου. Όλα αυτά κάνουν την εμπειρία όμορφη κάθε μέρα. Και γνωρίζοντας ότι πιθανότατα είναι η τελευταία φορά, απολαμβάνω κάθε στιγμή».

Εκείνη την περίοδο, η Πόρτμαν είχε αποκαλύψει ότι κολυμπούσε και έκανε gyrotonics προκειμένου να «παραμένει δυνατή», ενώ περνούσε πολύ χρόνο με τα παιδιά της, κάτι που, όπως είπε, «είναι πάντα το καλύτερο».

Η πρωταγωνίστρια του «The Gallerist» είχε μόλις ολοκληρώσει αρκετά επαγγελματικά πρότζεκτ και είχε στρέψει την προσοχή της περισσότερο στην οικογένειά της. Μάλιστα, είχε δηλώσει ιδιαίτερα χαρούμενη που περνούσε την εγκυμοσύνη της στο Παρίσι, απολαμβάνοντας τον όμορφο ανοιξιάτικο καιρό.

https://www.instagram.com/p/DbYIoSYRZkf/

«Ο καιρός την άνοιξη ήταν υπέροχος», είπε. «Ήταν πραγματικά υπέροχο να μπορώ απλώς να περπατώ στα απίστευτα πάρκα εδώ και να πηγαίνω να βλέπω τέχνη. Τα συνηθισμένα πράγματα που κάνεις όταν δεν δουλεύεις!»

Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε: «Στη Γαλλία θεωρούν ότι μια εγκυμοσύνη έχει φτάσει στο τέλος της στις 41 εβδομάδες αντί για 40, οπότε υποθέτω ότι αυτή τη φορά έχω μία επιπλέον εβδομάδα εγκυμοσύνης».

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