«Μου μένουν πέντε χρόνια ζωής»: Συγκλονίζει ο ηθοποιός Μπρους Κάμπελ για τη μάχη με τον καρκίνο

Snapshot Ο Μπρους Κάελ διαγνώ με καρκίνο, με πρόγνωση ζωής περίπου πέντε χρόνια.

Παρά τη σοβαρή διάγνωση, επιλέγει να ζει με θετική στάση και να μην αφήνει τον φόβο να τον κυριεύσει.

Συνεχίζει ενεργά την επαγγελματική του πορεία, προωθώντας την ταινία του Ernie & Emma, την οποία έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί.

Ο ηθοποιός τονίζει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει τις δραστηριότητές του λόγω της ασθένειας και αισθάνεται προς το παρόν «τέλεια».

Έχει δηλώσει ότι ο καρκίνος είναι αντιμετωπίσιμος αλλά όχι ιάσιμος, και αποφεύγει να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες για την ασθένειά του. Snapshot powered by AI

Ο Μπρους Κάμπελ, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του «Evil Dead», αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με την πρόγνωση που έχει λάβει, του απομένουν περίπου πέντε χρόνια ζωής, καθώς δίνει μάχη με τον καρκίνο.

«Έχω μια πρόγνωση πενταετίας», είπε ο 68χρονος ηθοποιός στην εκπομπή Adam Corolla Show την Τετάρτη. «Αυτός είναι ο τύπος καρκίνου που έχω — δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες — και αυτή τη στιγμή η πρόγνωση είναι περίπου πέντε χρόνια».

Ο Κάμπελ εξήγησε ότι δεν επιτρέπει στη δύσκολη αυτή πρόγνωση να τον κάνει να ζει με φόβο, επιλέγοντας αντίθετα να διατηρεί μια θετική στάση καθώς συνεχίζει τη μάχη του με την ασθένεια.

«Είναι κάτι πολύ παράξενο και ενδιαφέρον, γιατί ο καρκίνος επηρεάζει και το μυαλό σου. Εγώ, όμως, αποφάσισα πολύ συγκεκριμένα να ζήσω με αυτόν, όχι να πεθάνω από αυτόν», είπε ο Μπρους Κάμπελ.

Ο Bruce Campbell / AP

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι θα μπορούσε εύκολα να παρασυρθεί σε έναν ατελείωτο κύκλο αναζητήσεων και φόβου γύρω από την ασθένεια, όμως έχει επιλέξει να το αποφεύγει.

«Μπορείς να πέσεις σε μια τεράστια “τρύπα”. Η “τρύπα” του καρκίνου είναι τεράστια. Μπορείς να μπεις σε ομάδες με 10.000 ανθρώπους που έχουν ακριβώς αυτό που έχεις κι εσύ. Εγώ δεν το αγγίζω ούτε με κοντάρι δέκα ποδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης μίλησε ακόμη για τη νέα του ταινία Ernie & Emma, μια ανεξάρτητη δραματική κομεντί την οποία έγραψε, σκηνοθέτησε, έκανε την παραγωγή και στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ παράλληλα δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Στην ταινία, ο Κάμπελ υποδύεται έναν συνταξιούχο χήρο πωλητή αχλαδιών, ο οποίος ξεκινά ένα ταξίδι με αυτοκίνητο για να σκορπίσει τις στάχτες της εκλιπούσας συζύγου του.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία: να έχεις μια ταινία για έναν άνθρωπο που σκορπά τις στάχτες της γυναίκας του, η οποία έχει πεθάνει, φτιαγμένη από έναν άνθρωπο που πεθαίνει», παραδέχτηκε.

Παρά τη δύσκολη πρόγνωση, ο Κάμπελ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην ασθένεια να ανακόψει την πορεία του στον κινηματογράφο.

«Προχωράω. Έχω μια ταινία να προωθήσω. Και όταν προωθώ αυτή την ταινία, δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Είμαι καθαρός και ελεύθερος πνευματικά», είπε. «Πρέπει να πάρεις την απόφαση: “Εντάξει, πρέπει να σταματήσω όλα όσα κάνω εξαιτίας αυτού;” Η απάντηση είναι όχι».

Ο Bruce Campbell /AP

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή αισθάνεται «τέλεια» και επιμένει να μην αφήνει τη μάχη με τον καρκίνο να τον εμποδίζει να συνεχίζει να ζει τη ζωή του.

«Ο καρκίνος με ανατριχιάζει εξαιτίας όλων των παράπλευρων επιπτώσεων που προκαλεί. Δεν πεθαίνεις από τον καρκίνο. Πεθαίνεις από αυτά που ο καρκίνος κάνει στο σώμα σου», είπε ο Μπρους Κάμπελ.

Ο πρωταγωνιστής του Burn Notice είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο, παραδεχόμενος τότε ότι η ασθένεια είναι «αντιμετωπίσιμη, αλλά όχι ιάσιμη».

«Γεια σας, φίλοι. Στις μέρες μας, όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το αποκαλούν “ευκαιρία”, οπότε ας το πούμε κι εμείς έτσι — περνάω μία από αυτές», είχε γράψει στο X. «Λέγεται επίσης ένας τύπος καρκίνου που είναι “αντιμετωπίσιμος” αλλά όχι “ιάσιμος”».

«Ζητώ συγγνώμη αν αυτό σας σοκάρει — σοκαρίστηκα κι εγώ», συνέχισε.

Ο Κάμπελ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκόπευε να μπει σε λεπτομέρειες για τον καρκίνο του, ωστόσο είχε αναφέρει ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του θα έπρεπε πλέον να περάσουν σε δεύτερη μοίρα.

«Το σχέδιό μου είναι να γίνω όσο καλύτερα μπορώ μέσα στο καλοκαίρι, ώστε το φθινόπωρο να μπορέσω να περιοδεύσω για την προώθηση της νέας μου ταινίας Ernie & Emma», είχε γράψει. «Οι ανάγκες της θεραπείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν συμβαδίζουν πάντα».

«Μην φοβάστε, είμαι ένας σκληροτράχηλος γέρος και έχω εξαιρετική υποστήριξη, οπότε περιμένω να είμαι εδώ για αρκετό καιρό ακόμη. Όπως πάντα, είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο και ελπίζω να σας δω σύντομα!»

Ο Μπρους Κάμπελ είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Ash Williams στη σειρά ταινιών τρόμου The Evil Dead του Sam Raimi.

Η πρώτη ταινία, The Evil Dead, κυκλοφόρησε το 1981, ενώ ο ηθοποιός επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στο Evil Dead II το 1987.

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει επίσης σκηνοθετήσει διάφορες παραγωγές.

Το 2015 επέστρεψε για ακόμη μία φορά στον αγαπημένο ρόλο του Ash Williams, αυτή τη φορά στη σειρά Ash vs. Evil Dead του Starz.

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