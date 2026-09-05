Νίνα Ντόμπρεβ: Την απομάκρυναν από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε - Η αμήχανη στιγμή

Snapshot Η Νίνα Ντόμπρεβ απομακρύνθηκε από το κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Βενετίας από άνδρες της ασφάλειας ενώ ποζάριζε στους φωτογράφους.

Η ηθοποιός αρχικά δεν κατάλαβε γιατί της ζητήθηκε να προχωρήσει και έδειξε αμηχανία πριν απομακρυνθεί.

Το περιστατικό έγινε viral στα social media, με αντιδράσεις που ποίκιλαν από συμπαράσταση προς τη Ντόμπρεβ έως υπεράσπιση της ασφάλειας.

Ούτε η Νίνα Ντόμπρεβ ούτε οι διοργανωτές του Φεστιβάλ έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για το συμβάν.

Παρά το περιστατικό, η εμφάνιση της Ντόμπρεβ με δημιουργία Armani Privé κέρδισε την προσοχή στο κόκκινο χαλί. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη και αρκετά αμήχανη στιγμή έζησε η Νίνα Ντόμπρεβ στο κόκκινο χαλί του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όταν άνδρας της ασφάλειας της ζήτησε να σταματήσει να ποζάρει και να προχωρήσει.

Η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» έδειξε αρχικά να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ενώ το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media.

Η 37χρονη ηθοποιός βρέθηκε στη Βενετία την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ντάνι Μπόιλ, «Ink». Όπως συνηθίζεται στις μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, η Ντόμπρεβ στάθηκε στο κέντρο του κόκκινου χαλιού, μπροστά από τους φωτογράφους, για να ποζάρει και να παρουσιάσει την εμφάνισή της.

Όλα κυλούσαν κανονικά μέχρι τη στιγμή που ένας άνδρας της ασφάλειας πλησίασε την ηθοποιό και δείχνοντας το ρολόι του, της έκανε νόημα να προχωρήσει.

Η Ντόμπρεβ φάνηκε αρχικά μπερδεμένη από την παρέμβαση και συνέχισε για λίγο να ποζάρει στις κάμερες, επιδεικνύοντας την εντυπωσιακή δημιουργία Armani Privé που επέλεξε για την εμφάνισή της.

Λίγο αργότερα, ένας δεύτερος άνδρας της ασφάλειας πλησίασε και της έδειξε επίσης να αποχωρήσει από το σημείο. Η ηθοποιός τελικά απομακρύνθηκε από το κόκκινο χαλί, εμφανώς αμήχανη, προσπαθώντας ωστόσο να αντιμετωπίσει τη στιγμή με χαμόγελο.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες των social media να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Έμεινε πολλή ώρα ή ήταν θέμα οργάνωσης;»

Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στη Ντόμπρεβ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των υπευθύνων άκομψη και περιττά αυστηρή.

«Θα εξαφανιζόμουν από την αμηχανία», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι ένιωσε «αμηχανία για εκείνη».

Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υπερασπίστηκαν την ασφάλεια, εκτιμώντας ότι πιθανότατα η ηθοποιός είχε ολοκληρώσει τον χρόνο που είχε στη διάθεσή της για τις φωτογραφίες και απλώς της ζητήθηκε να συνεχίσει τη διαδρομή της. Μέχρι στιγμής, ούτε η Νίνα Ντόμπρεβ ούτε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχουν δώσει κάποια επίσημη εξήγηση για το περιστατικό.

Παρά την αμήχανη στιγμή, η Νίνα Ντόμπρεβ τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η ηθοποιός επέλεξε μια στράπλες δημιουργία Armani Privé, διακοσμημένη με παγιέτες, με δύο κομμάτια υφάσματος στα πλαϊνά που κινούνταν καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

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