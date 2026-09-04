Τζορτζ Κλούνεϊ: Άφησε για λίγο το κόκκινο χαλί και έγινε...φωτογράφος στο Φεστιβάλ Βενετίας

Snapshot Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μετά την παραλαβή του Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, φωτογράφισε τη φωτογράφο Τιτσιάνα Φάμπι κρατώντας το βραβείο του.

Η ανταλλαγή ρόλων έγινε με χιουμοριστική διάθεση και οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral στα social media.

Η Τιτσιάνα Φάμπι παραδέχθηκε ότι αρχικά αιφνιδιάστηκε και ήταν λίγο ενοχλημένη από την κίνηση του Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ τράβηξε τέσσερις φωτογραφίες, όλες εστιασμένες και καλής ποιότητας, εντυπωσιάζοντας τη φωτογράφο.

Η Λόρα Ντερν συνεχάρη τη φωτογράφο για την πρωτότυπη στιγμή, υπογραμμίζοντας τη φιλική ατμόσφαιρα στην εκδήλωση. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Λίγο μετά την παραλαβή του Χρυσού Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, ο διάσημος ηθοποιός αποφάσισε να αλλάξει για λίγο ρόλο και να πιάσει μία φωτογραφική μηχανή.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε μόλις ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους μαζί με τη φίλη του και ηθοποιό Λόρα Ντερν, όταν κατευθύνθηκε προς την Τιτσιάνα Φάμπι, φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία καλύπτει σημαντικές διοργανώσεις από τον χώρο του θεάματος, του αθλητισμού και της πολιτικής για το γραφείο του πρακτορείου στη Ρώμη.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε ρόλο φωτογράφου στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας Invision

«Σου δίνω το Λιοντάρι, εγώ θα βγάλω τη φωτογραφία»

«Σου δίνω το Λιοντάρι», είπε ο Κλούνεϊ στη φωτογράφο, παραδίδοντάς της το βραβείο που μόλις είχε παραλάβει. Στη συνέχεια, με αφοπλιστική φυσικότητα, πρόσθεσε: «Εγώ θα βγάλω τη φωτογραφία».

Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε τη φωτογραφική της μηχανή και απαθανάτισε την Τιτσιάνα Φάμπι να χαμογελά κρατώντας τον Χρυσό Λέοντα στα χέρια της. Οι εικόνες από το απρόσμενο στιγμιότυπο, αλλά και η ίδια η φωτογραφία που τράβηξε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, έγιναν γρήγορα viral στα social media.

Η ίδια η Τιτσιάνα Φάμπι παραδέχθηκε πως δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι ο ηθοποιός θα την επέλεγε για αυτή τη μικρή ανταλλαγή ρόλων.

«Δεν ξέρω γιατί με επέλεξε», είπε για τη συνάντησή της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η πρώτη της αντίδραση δεν ήταν ακριβώς ενθουσιώδης. «Ήμουν αρκετά έκπληκτη και στην αρχή, λίγο ενοχλημένη. Απλώς έβαλε το βραβείο στην αγκαλιά μου και πήρε τη φωτογραφική μου μηχανή!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ ολοκλήρωσε τη φωτογράφιση και της επέστρεψε τη μηχανή, την ευχαρίστησε θερμά, ενώ η Λόρα Ντερν έσπευσε να της πει: «Συγχαρητήρια!».

Η Τιτσιάνα Φάμπι δήλωσε εντυπωσιασμένη από την άνεση με την οποία ο Κλούνεϊ χειρίστηκε μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή.

Και όχι άδικα: ο ηθοποιός τράβηξε τέσσερις φωτογραφίες και όλες ήταν εστιασμένες.

«Έβγαλε τέσσερις φωτογραφίες και ήταν όλες εστιασμένες! Ήταν τέλειες φωτογραφίες. Μήπως θα έπρεπε να τον προσλάβουμε;», σχολίασε με χιούμορ η φωτογράφος.

https://www.instagram.com/reel/Dc1SFbIlNSb/

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