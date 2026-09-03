Κλούνεϊ για Τραμπ: «Στις ΗΠΑ έχουμε κακιστοκρατία, μάς κυβερνούν οι λιγότερο καταρτισμένοι άνθρωποι»

Snapshot Ο Τζορτζ Κλούνεϊ χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τραμπ «κακιστοκρατία», δηλαδή διακυβέρνηση από τους λιγότερο ικανούς ανθρώπους.

Εκτίμησε ότι η κατάσταση αυτή θα ξεπεραστεί, με εκλογές τον Σεπτέμβριο και πιθανή αποκατάσταση της δημοκρατίας το 2028.

Καταδίκασε τη σκληρότητα και την αγένεια ως βασικά χαρακτηριστικά του σημερινού πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε σε tweet του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ που χλευάζει την εμφάνιση μιας υπέρβαρης Καναδής στρατιώτη, εκφράζοντας ντροπή για τέτοιες συμπεριφορές.

Τόνισε την ανάγκη για ευπρέπεια και αισιοδοξία ότι μετά την κρίση η κατάσταση θα βελτιωθεί. Snapshot powered by AI

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου του απονεμήθηκε ο Χρυσός Λέοντας για την επαγγελματική του επιτυχία, έβαλε κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

«Υπάρχει μια εξαιρετική λέξη η "κακιστοκρατία". Αυτό σημαίνει σημαίνει ότι μάς κυβερνούν οι λιγότερο ικανοί άνθρωποι. Θεωρώ ότι μάς κυβερνά μια κακιστοκρατία, αλλά θα την ξεπεράσουμε.

Θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβρη, στις οποίες θα πρέπει να μετρήσουμε δυνάμεις, να ζυγίσουμε τα πράγματα και να δούμε πού βρισκόμαστε κι έπειτα το 2028 με λίγη τύχη, θα έχουμε αποκατάσταση (σ.σ.: της Δημοκρατίας).

Η ιδέα του να έχουμε ως βάση (σ.σ.: του πολιτεύματός μας) την σκληρότητα, το να είμαστε σκληροί και αγενείς, είναι μέρος όλου αυτού του παραλογισμού» είπε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός.

Επικαλέστηκε εξάλλου, ένα tweet που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο οποίο φαίνεται να χλευάζει την εμφάνιση μιας υπέρβαρης Καναδής στρατιώτη που παρέδιδε μετάλλιο σε μια κατασκήνωση νέων.

«Πού είναι η αίσθηση της ευπρέπειας σε όλα αυτά; Και ντρέπομαι για όλα αυτά, αλλά θα τα ξεπεράσουμε», είπε ο Κλούνεϊ και κατέληξε λέγοντας: «θα τα πάμε καλύτερα όταν βγούμε στην άλλη πλευρά».