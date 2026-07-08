Νέο βίντεο: Αποκαλυπτική περιήγηση στο ιδιωτικό νησί - κολαστήριο του Έπσταϊν

Snapshot Νέα βίντεο από το ιδιωτικό νησί του Τζέφι Έπσταϊν τραβήχτηκαν από τον Ion Nicola, ο οποίος εργάστηκε εκεί σχεδόν μια δεκαετία.

Το βίντεο παρουσιάζει εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του νησιού, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αγαλμάτων, πισίνας και του κτιρίου «Five Palms».

Ο Έπσταϊν αποκαλούσε το κτίριο «Five Palms» «τζαμί» και ζήτησε την αντικατάσταση αραβικής λέξης με τα αρχικά του στα αγγλικά.

Ο Ion Nicola αναφέρεται συχνά στα αρχεία Έπσταϊν, χωρίς να έχει κατηγορηθεί για αδικήματα.

Το 2023, το νησί Little Saint James αγοράστηκε για 60 εκατομμύρια δολάρια από τον Stephen Deckoff, που σχεδιάζει ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου. Snapshot powered by AI

Στη δημοσιότητα έρχονται νέα αποκαλυπτικά πλάνα από το ιδιωτικό νησί του παιδόφιλου Τζέφρεϊ Έπσταϊν, τα οποία τράβηξε ένας Ρουμάνος καλλιτέχνης που εργάστηκε για σχεδόν μία δεκαετία εκεί.

Στα πλάνα, που δημοσιεύονται στο Storyful, ο Ion Nicola, ο οποίος έμεινε στο νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς από το 2010 έως το 2019, εκτελώντας εργασίες σε διάφορα κτήρια υπό τις εντολές του Έπσταϊν, τράβηξε το βίντεο περιήγησης τόσο των εξωτερικών, όσο και των εσωτερικών χώρων.

Αρχικά καθώς οδηγεί ένα όχημα του γκολφ φαίνεται η εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, και καθώς συνεχίζει τη διαδρομή, αποκαλύπτεται ένα τεράστιο ηλιακό ρολόι και ένα άγαλμα γορίλα – ένα από τα πολλά μεγάλα πέτρινα αγάλματα που υπάρχουν στο νησί.

Το βίντεο δείχνει περιποιημένους χλοοτάπητες, φυτά και διάφορα μονοπάτια· η θέα προς την αποβάθρα και την παραλία αποκαλύπτει την παρουσία αρκετών σκαφών.

Κατά μήκος της παραλίας διακρίνονται αρκετές σκιερές περιοχές, με δύο ακόμη ανθρωπόμορφα αγάλματα να σηματοδοτούν μία από αυτές.

Στη συνέχεια, ο Nicola ανεβαίνει με το όχημα σε έναν λόφο και, καθώς η κάμερα στρέφεται, διακρίνεται ένα σπιτάκι δίπλα στην πισίνα, στην άκρη του γκρεμού.

Ο Nicola βγαίνει από το όχημα στην κύρια κατοικία του νησιού, η οποία διαθέτει έναν μεγάλο χώρο με πισίνα.

Καθώς περπατά προς τη βεράντα του κτιρίου, διακρίνεται ένα μεγάλο «E» από κάτω.

Ο Νικόλα δήλωσε στο Storyful ότι ήταν ο καλλιτέχνης που ήταν υπεύθυνος για τα έργα τέχνης στο εσωτερικό του κτιρίου «Five Palms» του νησιού, το οποίο μοιάζει με τζαμί.

Περιέλαβε πλάνα του κτηρίου, το οποίο είναι ριγέ με μπλε και λευκό χρώμα, με μια βεράντα σε στυλ μωσαϊκού σε κόκκινο και λευκό χρώμα να το περιβάλλει.

Never before seen footage of Epstein's private island emerges pic.twitter.com/pwyp6a7bHa — The Sun (@TheSun) July 8, 2026

Σε συνέντευξή του στη New York Times τον Απρίλιο, ο Νικόλα επιβεβαίωσε ότι ο Έπσταϊν αποκαλούσε τακτικά το κτίριο «τζαμί» του.

Μεταξύ άλλων εργασιών, ο Έπσταϊν ζήτησε ένα σχέδιο που θα αντικαταστήσει την αραβική λέξη για τον Θεό με τα αρχικά του στα αγγλικά, είπε ο Νίκολα. «Θυμηθείτε ότι είδαμε την αραβική γραφή σε μαύρο και άσπρο», έγραψε στον Nicola σε ένα email, «αντί για τον Αλλάχ, νόμιζα το j και το e».

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο δημοσιογράφο Μιρτσέα Μπάρμπου, το όνομα του Nicola εμφανίζεται 2.578 φορές στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν. Ο Nicola, ωστόσο, δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Οι Five Palms εμφανίζονται στο Εικόνες που κυκλοφόρησαν από την Επιτροπή Εποπτείας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2025, με μια ευρεία λήψη του κτιρίου και του εσωτερικού, το οποίο φαίνεται άδειο, εκτός από ένα μοναχικό πλαίσιο κρεβατιού και στρώμα.

Ο Έπσταϊν πέθανε στο κελί του εν αναμονή της δίκης το 2019. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία, αν και πολλοί εκφράζουν αμφιβολίες για αυτή την εκδοχή.

Το 2023, το Little Saint James αγοράστηκε, μαζί με ένα άλλο νησί που ανήκει στον Έπσταϊν, το Great Saint James, για 60 εκατομμύρια δολάρια από τον δισεκατομμυριούχο της Φλόριντα Stephen Deckoff, ο οποίος ανακοίνωσε σχέδια για την ανάπτυξη ενός πολυτελούς ιδιωτικού θέρετρου.

Διαβάστε επίσης