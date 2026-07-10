Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής οι συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin - Φωτογραφίες

Το σπίτι στα Άνω Λιόσια όπου έγινε μια εκ των συλλήψεων για τον εμπρησμό στη Marfin

Snapshot Δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών συνελήφθησαν στην Πλατεία Αμερικής και στα Άνω Λιόσια για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010, ενώ αναζητείται μία γυναίκα.

Οι συλλήψεις προέκυψαν μετά από ανώνυμο μήνυμα που εστάλη στο ελληνικό FBI και οδήγησε σε επανεξέταση της δικογραφίας.

Η αντιπαραβολή στοιχείων έδειξε κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των συλληφθέντων και των δραστών της επίθεσης, όπως αμφίεση και άλλα στοιχεία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή και απαιτεί απόδοση δικαιοσύνης για εγκλήματα που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές.

Η δολοφονική εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος εργαζόμενη. Snapshot powered by AI

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Στην Πλατεία Αμερικής και στα Άνω Λιόσια πραγματοποιήθηκαν οι δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου 2010 όπου σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 42 ετών, ενώ αναζητείται και ακόμη μία γυναίκα.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις 17:00 στον εισαγγελέα.

Φωτογραφία από το διαμέρισμα στην Πλατεία Αμερικής όπου έγινε η σύλληψη για την υπόθεση της Marfin Χάρης Γκίκας/newsbomb

Σημειώνεται πως ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στο ελληνικό FBI ξεκλείδωσε τις έρευνες και οδήγησε στην επανεξέταση της πολύκροτης υπόθεσης.

Φωτογραφία από το διαμέρισμα στην Πλατεία Αμερικής όπου έγινε η σύλληψη για την υπόθεση της Marfin Χάρης Γκίκας/newsbomb

Όπως έγραψε νωρίτερα το newsbomb, με αφετηρία τις πληροφορίες αυτές, οι διωκτικές αρχές επέστρεψαν στη δικογραφία, εξετάζοντας εκ νέου το σύνολο του διαθέσιμου υλικού. Παράλληλα, αναζήτησαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες.

Φωτογραφία από το σπίτι στα Άνω Λιόσια όπου έγινε η δεύτερη σύλληψη για την υπόθεση της Marfin Χάρης Γκίκας/newsbomb

Η αντιπαραβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονται και σε άσχετη δικογραφία έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, όπως η αμφίεση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία.

«Η Δημοκρατία πάντα νικά στο τέλος»

Σε μήνυμά του λίγο μετά την ανακοίνωση των συλλήψεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε ότι «η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.

Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.

Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».

Η δολοφονική εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin επί της οδού Σταδίου, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων μία έγκυος.

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