Εμπρησμός Marfin: Πώς η αστυνομία έφτασε στις δύο συλλήψεις, 16 χρόνια μετά το έγκλημα

Φωτογραφία από το διαμέρισμα στην Πλατεία Αμερικής όπου έγινε η σύλληψη για την υπόθεση της Marfin

Snapshot Η αστυνομία χρησιμοποίησε ανάλυση φωτογραφιών για να ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης στη Marfin.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 41 ετών, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, γυναίκα 46 ετών, που έχει διαφύγει στην Αγγλία και αναζητείται για έκδοση στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ανθρωποκτονιών, αντιτρομοκρατική και εγκληματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να εξετάσουν καρέ - καρέ τις φωτογραφίες που είχαν στα χέρια τους και να βγάλουν τις κουκούλες από τους δολοφόνους της Marfin.

Πρόκειται για μια έρευνα που κράτησε μήνες, με τις αρχές να κινούνται αθόρυβα, χωρίς να υπάρξει καμία διαρροή. Οι αστυνομικοί με τη βοήθεια φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων - κυρίως του εξωτερικού - είχαν στα χέρια τους τα στιγμιότυπα αυτά που έκριναν ότι θα τους βοηθούσαν. Ακολούθησαν ταξίδια στο εξωτερικό και ένα λεπτομερές «χτένισμα» των στοιχείων που είχαν στα χέρια τους .Είχε προηγηθεί ανώνυμο email στην ασφάλεια.

Φωτογραφία από το σπίτι στα Άνω Λιόσια όπου έγινε η δεύτερη σύλληψη για την υπόθεση της Marfin Χάρης Γκίκας/newsbomb

Το προφίλ των δύο συλληφθέντων και το τρίτο πρόσωπο

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί, κατόπιν ενταλμάτων, δύο άνδρες. Πρόκειται για τον Κ.Σ. 41 ετών και τον Ε.Α. επίσης 41 ετών, γνώριμα πρόσωπα στις αρχές, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Φωτογραφία από το διαμέρισμα στην Πλατεία Αμερικής όπου έγινε η σύλληψη για την υπόθεση της Marfin Χάρης Γκίκας/newsbomb

Το παζλ όμως συμπληρώνει και ένα τρίτο πρόσωπο, για το οποίο εκκρεμεί ένταλμα. Είναι μια γυναίκα, η Ε.Α., 46 ετών σήμερα. Η συγκεκριμένη κατηγορούμενη δεν βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά έχει διαφύγει στην Αγγλία εδώ και 6 με 7 χρόνια. Πλέον το βάρος πέφτει στον εντοπισμό της, με τις ελληνικές αρχές να αναζητούν εντατικά τα ίχνη της στο Λονδίνο για να εκδοθεί στη χώρα μας.

Συλλήψεις, 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών, 16χρόνια μετά «ξεκλείδωσαν» τον πυρήνα της ομάδας που στις 5 Μαΐου του 2010 πέταξε τις θανατηφόρες βόμβες μολότοφ στην οδό Σταδίου στην Marfin.

Οι δράστες είχαν εγκλωβίσει περίπου 30 εργαζόμενους στο κτίριο, με αποτέλεσμα τρεις συνάνθρωποί μας ανάμεσα τους και μια έγκυος να βρουν φρικτό θάνατο από ασφυξία. Ενώ μέχρι σήμερα είχαν καταδικαστεί μόνο στελέχη της τράπεζας για παραλείψεις πυρασφάλειας, οι φυσικοί αυτουργοί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.

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