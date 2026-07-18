Marfin: Πώς η σύγκριση φωτογραφιών οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στους υπόπτους

Ειδικό λογισμικό χρησιμοποίησε η Αστυνομία για τη σύγκριση των φωτογραφιών

Newsbomb

Marfin: Πώς η σύγκριση φωτογραφιών οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στους υπόπτους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΕΛ.ΑΣ. χρησιμοποίησε ειδικό λογισμικό για τη σύγκριση φωτογραφιών υπόπτων στην υπόθεση της Marfin, συνδυάζοντας την ανάλυση με επιπλέον στοιχεία όπως σακίδια και κινητά τηλέφωνα.
  • Η διαδικασία ταυτοποίησης ξεκίνησε από φωτογραφίες με καλυμμένα χαρακτηριστικά και προχώρησε σε σύγκριση με καθαρές εικόνες προσώπων από διακοπές, φτάνοντας σε ταύτιση 100%.
  • Η σύγκριση βασίστηκε στη γωνία και σε μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου, με τη χρήση ψηφιακής επεξεργασίας για την αφαίρεση καλυμμάτων όπως μάσκες και καπέλα.
  • Η έρευνα της Αστυνομίας οδήγησε σε συλλήψεις μέσω της συνδυαστικής αξιολόγησης φωτογραφιών και αντικειμένων που συνδέονται με την υπόθεση.
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Ειδικό λογισμικό χρησιμοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. για να συγκρίνει φωτογραφίες των υπόπτων για την υπόθεση της Marfin, προκειμένου να φτάσει στα ίχνη τους, αξιολογώντας συμπληρωματικά στοιχεία, όπως σακίδια και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η διαδικασία ξεκινούσε από ένα καρέ που είχε ληφθεί κατά τα επεισόδια στη Marfin και στο οποίο εμφανιζόταν ύποπτος με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Το δεύτερο υλικό ήταν φωτογραφία προσώπου που, όπως αναφέρθηκε, είχε αντληθεί από διακοπές και είχε εντοπιστεί από έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Κρίσιμο κοινό σημείο των δύο εικόνων ήταν η κλίση του κεφαλιού. Και στις δύο περιπτώσεις, το πρόσωπο εμφανιζόταν στραμμένο προς τα αριστερά, στοιχείο που επέτρεψε την ψηφιακή τοποθέτηση και σύγκριση των φωτογραφιών στην ίδια γωνία.

Κατά την παρουσίαση, η μία εικόνα προσαρμοζόταν σταδιακά πάνω στην άλλη. Η μάσκα και το καπέλο που κάλυπταν τον ύποπτο στο υλικό των επεισοδίων αφαιρούνταν από την απεικόνιση, ενώ διατηρούνταν η γωνία του προσώπου για να εξεταστούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, η ταυτοποίηση εμφανιζόταν στο 0%, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν καταλήξει στην ταυτότητα του προσώπου. Η αναζήτηση συνεχίστηκε με τα διαθέσιμα στοιχεία και, στο επόμενο στάδιο, η αντιστοίχιση παρουσιαζόταν στο 25%.

Η σύγκριση των εικόνων προχώρησε στη συνέχεια στο 50%, με την αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών να ενισχύεται. Στο τελικό στάδιο, με τη φωτογραφία από τις διακοπές, η παρουσίαση έδειχνε ταύτιση στο 100%.

Όπως αναφέρθηκε, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους καθαρές εικόνες και τις συνέκριναν με επιπλέον φωτογραφίες στις οποίες το πρόσωπο φαινόταν χωρίς κάλυψη.

Η φωτογραφική σύγκριση παρουσιάστηκε ως το πρώτο και βασικό σημείο της έρευνας. Η Αστυνομία εξέτασε παράλληλα κινητά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σακίδια και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν ως δευτερεύοντα στοιχεία για την αξιολόγηση της υπόθεσης. Από τη συνδυαστική εξέταση του υλικού οι αστυνομικοί προχώρησαν στις συλλήψεις. Η έρευνα αφορούσε και την πιθανή εμπλοκή υπόπτου στο σπάσιμο της τζαμαρίας της Marfin.

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