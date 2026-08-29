Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄: «Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστώ»

Εμφανώς συγκινημένος, ο Χάακον μίλησε για τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο που παρέμεινε σε όλη του τη ζωή πιστός στις αξίες και στις δεσμεύσεις του

Μιχάλης Παπαδάκος

Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄: «Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστώ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο νέ βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον Η', απηύθυνε το πρώτο του μήνυμα προς τον λαό μετά την ανάρρηση στον θρόνο, αποτίοντας φόρο τιμής στον πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ Ε'.
  • Ο Χάακον τόνισε την αφοσίωση του πατέρα του στις αξίες και δεσμεύσεις του, καθώς και τον ζεστό και προσεκτικό χαρακτήρα του μέσα στην οικογένεια.
  • Ο νέος βασιλιάς δήλωσε αποφασισμένος να υπηρετήσει τη Νορβηγία με την ίδια αφοσίωση και να προασπίσει την ελευθερία και ανεξαρτησία της χώρας.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας και της δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η Νορβηγία πρέπει να παραμείνει μια κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου και έχει χώρο για όλους.
  • Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα βασιλιά Χάραλντ Ε'.
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Το πρώτο του μήνυμα προς τον νορβηγικό λαό μετά την ανάρρησή του στον θρόνο απηύθυνε το Σάββατο ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον Η', αποτίοντας φόρο τιμής στον πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ Ε', ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Χάακον μίλησε για τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο που παρέμεινε σε όλη του τη ζωή πιστός στις αξίες και στις δεσμεύσεις του.

«Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο καλός πατέρας για τη Μάρθα και για μένα. Ζεστός και αξιόπιστος. Ήσουν επίσης ένας χαρούμενος και διασκεδαστικός παππούς. Ένας στοργικός και προσεκτικός σύζυγος. Ένας γενναιόδωρος πεθερός. Ένας αδελφός και θείος με τον οποίο όλοι απολάμβαναν να βρίσκονται», ανέφερε.

«Πάνω απ’ όλα, ήσουν ένας άνθρωπος που πάντα παρέμενε πιστός στις αξίες και τις δεσμεύσεις σου. Μας στήριζες και μας φρόντιζες όλους. Με κάνει περήφανο να σκέφτομαι όλα όσα ανέχτηκες- και όλα όσα υπερασπίστηκες», πρόσθεσε.

Ο νέος μονάρχης αναφέρθηκε και στις συμβουλές που έδινε ο πατέρας του στην οικογένεια, τονίζοντας πως τους υπενθύμιζε διαρκώς ότι ο καθένας πρέπει να βρίσκει τον δικό του δρόμο και να παραμένει ο εαυτός του.

«Ως βασιλιάς, ο πατέρας μου εκπροσώπησε τη Νορβηγία και τον νορβηγικό λαό με υπερηφάνεια και χαρά», είπε ο Χάακον, σημειώνοντας πως θα του λείψει το γέλιο του και ο καλοπροαίρετος τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα νέα του καθήκοντα, ο Χάακον δήλωσε αποφασισμένος να υπηρετήσει τη χώρα του με τον ίδιο τρόπο που έκανε και ο πατέρας του.

«Τώρα είναι η σειρά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτό σημαίνει, «στην απόλυτη έννοια, να είσαι πρόθυμος να διακινδυνεύσεις τα πάντα, ακόμη και τη ζωή σου, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Νορβηγίας».

Ο νέος βασιλιάς στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Νορβηγία πρέπει να παραμείνει μια κοινωνία στην οποία υπάρχει χώρος για όλους.

«Πιστεύουμε στο σύστημα αυτοδιοίκησής μας - και στη Δημοκρατία. Πιστεύουμε σε μια κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου - όπου κάθε άτομο έχει ίση αξία. Πιστεύουμε σε μια Νορβηγία όπου υπάρχει χώρος για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος βασιλιάς.

Πλήθος κόσμου έξω από το παλάτι

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Νορβηγοί συγκεντρώθηκαν έξω από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο, αφήνοντας λουλούδια, κάρτες, κεριά και μηνύματα για τον εκλιπόντα βασιλιά. Η εικόνα στην κεντρική λεωφόρο Καρλ Γιόχαν ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος πολιτών να κατευθύνεται προς το παλάτι για να αποτίσει φόρο τιμής στον Χάραλντ Ε'.

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