Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!

Αυτό που έμοιαζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας πολύ σύντομα θα είναι πραγματικότητα

Δημήτρης Δρίζος

Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μονοπωλεί το ενδιαφέρον, η τεχνολογία κάνει άλματα και σε άλλους τομείς, φτάνοντας σε κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδιανόητο.

Επιστήμονες στην Κίνα υποστηρίζουν ότι η πρώτη περίπτωση ανθρωποειδούς ρομπότ που θα μπορέσει να κυοφορήσει και να γεννήσει ένα ζωντανό μωρό βρίσκεται πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ήρθε στον κόσμο πριν από λιγότερο από 50 χρόνια. Σήμερα, η τεχνολογική πρόοδος φαίνεται να τρέχει με εκθετικούς ρυθμούς, ανοίγοντας δρόμους που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Σχέδια για το 2026

Ο Δρ. Ζανγκ Κιφένγκ, ιδρυτής της εταιρείας Kaiwa Technology στη Γκουανγκζού, δηλώνει ότι η τεχνολογία βρίσκεται ήδη σε «ώριμο στάδιο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα είναι η εμφύτευση του συστήματος στην κοιλιά του ρομπότ, ώστε να μπορεί να αλληλοεπιδρά με τον άνθρωπο και να επιτρέπει στο έμβρυο να αναπτυχθεί μέσα του.

Ο απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά ένα πρώτο πρωτότυπο ρομπότ το 2026, με κόστος περίπου 100.000 γουάν (περίπου 10.000 λίρες).

Πώς θα λειτουργεί το ρομπότ-«έγκυος»;

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το ρομπότ έχει σχεδιαστεί να μιμείται ολόκληρη τη διαδικασία της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς θα γίνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου.

Το έμβρυο αναμένεται να «ζει» μέσα στο σώμα του ρομπότ για όλη τη διάρκεια της κύησης, ενώ ο Δρ. Ζανγκ εξήγησε ότι θα χρησιμοποιείται τεχνητό αμνιακό υγρό για να δημιουργηθεί περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική μήτρα. Όπως παραδέχθηκε, η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια: στο παρελθόν επιστήμονες είχαν καταφέρει να κρατήσουν πρόωρα αρνιά ζωντανά για εβδομάδες μέσα σε ειδικό «βιοσακουλάκι».

Ηθικές και νομικές αντιδράσεις

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία, οι αντιδράσεις δεν λείπουν. Ο Δρ. Ζανγκ δηλώνει ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, ώστε να ετοιμαστούν προσχέδια νομοθεσίας και κανονισμών. Αν όντως προχωρήσει, θα πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά την ιατρική επιστήμη.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί παραμένουν σκεπτικοί, καθώς υποστηρίζουν ότι οι μηχανισμοί της ανθρώπινης εγκυμοσύνης –όπως η παραγωγή μητρικών ορμονών– είναι αδύνατον να αναπαραχθούν πλήρως. Μάλιστα, ερευνητές από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια είχαν εκφράσει φόβους ότι τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να «παθολογικοποιήσουν» την εγκυμοσύνη, αφαιρώντας από τη γυναίκα μια θεμελιώδη εμπειρία ζωής.

Από την άλλη, υπάρχουν και όσοι βλέπουν το θέμα πιο θετικά, θεωρώντας ότι ίσως στο μέλλον οι γυναίκες απαλλαγούν από τις ψυχολογικές και σωματικές δυσκολίες των εννέα μηνών κύησης.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση γύρω από το «ρομπότ-μητέρα» μόλις ξεκίνησε – και τα ερωτήματα που εγείρει ίσως είναι περισσότερα από τις απαντήσεις που δίνει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:59ΚΟΣΜΟΣ

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα

17:52WHAT THE FACT

Τι αποκαλύπτει το χρώμα των δοντιών σας για εσάς σύμφωνα με την επιστήμη

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για τη φωτιά στο Γηροκομείο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική - Πολλά προβλήματα στο κέντρο από την ξαφνική μπόρα - Φωτογραφίες

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις (βίντεο)

17:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Χορεύει φορώντας στο κεφάλι μία... ψησταριά με κοντοσούβλια που ψήνονται

17:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: Εντοπίστηκε γιγάντια τρύπα στον Ήλιο - Τι σημαίνει για τη Γη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Michelle Williams: Ευχαριστεί τη γυναίκα που έγινε παρένθετη μητέρα για «το θαύμα της κόρης της

17:08WHAT THE FACT

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς να την αποφύγετε

17:08LIFESTYLE

Μαρία Λεκάκη: Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες και έβαλε «φωτιά» με το ολόσωμο μαγιό της

17:06ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Ισραηλινή SK Group η πάλαι ποτέ κρατική ΕΛΒΟ

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μετάγραφες, Super League: Ο Διούδης υπογράφει στην ΑΕΛ μέχρι το 2027

16:58WHAT THE FACT

Και όμως δεν είναι χρυσόψαρο: Ο viral πορτοκαλί καρχαρίας και η σπάνια γενετική διαταραχή του

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματία γένους θηλυκού – Τι έγραφε η επιστολή της Ολένα Ζελένσκα στη Μελάνια Τραμπ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Κι όμως, ο ρομαντισμός δεν πέθανε: Νεαρός στη Θεσσαλονίκη κάνει καντάδα στην αγαπημένη του με Καρρά

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα μέχρι τέλος Αυγούστου «βλέπει» το ECMWF - Πότε θα χτυπήσουν διαδοχικά κύματα ζέστης

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άνδρας χτύπησε με όπλο την πρώην σύντροφό του σε κεφάλι και σώμα

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ορατά βήματα για διάλογο Ουκρανίας-Ρωσίας, σταθερή η θέση για σύνορα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: «Ναι, εγώ το έκανα» - Η κυνική ομολογία αλλοδαπού εμπρηστή για τέσσερις εστίες φωτιάς

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Love scam: Έφηβος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του - Η απίστευτη ιστορία του

17:08WHAT THE FACT

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς να την αποφύγετε

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

15:26ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Καλάθι» ΔΕΘ: Τι μέτρα σχεδιάζονται για στέγαση, συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές

16:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική - Πολλά προβλήματα στο κέντρο από την ξαφνική μπόρα - Φωτογραφίες

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Πού βρέχει τώρα

17:08LIFESTYLE

Μαρία Λεκάκη: Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες και έβαλε «φωτιά» με το ολόσωμο μαγιό της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του - Το ατύχημα με αλυσοπρίονο

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδός βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ