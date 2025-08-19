Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!

Την ώρα που η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μονοπωλεί το ενδιαφέρον, η τεχνολογία κάνει άλματα και σε άλλους τομείς, φτάνοντας σε κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδιανόητο.

Επιστήμονες στην Κίνα υποστηρίζουν ότι η πρώτη περίπτωση ανθρωποειδούς ρομπότ που θα μπορέσει να κυοφορήσει και να γεννήσει ένα ζωντανό μωρό βρίσκεται πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ήρθε στον κόσμο πριν από λιγότερο από 50 χρόνια. Σήμερα, η τεχνολογική πρόοδος φαίνεται να τρέχει με εκθετικούς ρυθμούς, ανοίγοντας δρόμους που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Σχέδια για το 2026

Ο Δρ. Ζανγκ Κιφένγκ, ιδρυτής της εταιρείας Kaiwa Technology στη Γκουανγκζού, δηλώνει ότι η τεχνολογία βρίσκεται ήδη σε «ώριμο στάδιο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα είναι η εμφύτευση του συστήματος στην κοιλιά του ρομπότ, ώστε να μπορεί να αλληλοεπιδρά με τον άνθρωπο και να επιτρέπει στο έμβρυο να αναπτυχθεί μέσα του.

Ο απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά ένα πρώτο πρωτότυπο ρομπότ το 2026, με κόστος περίπου 100.000 γουάν (περίπου 10.000 λίρες).

Πώς θα λειτουργεί το ρομπότ-«έγκυος»;

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το ρομπότ έχει σχεδιαστεί να μιμείται ολόκληρη τη διαδικασία της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς θα γίνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου.

Το έμβρυο αναμένεται να «ζει» μέσα στο σώμα του ρομπότ για όλη τη διάρκεια της κύησης, ενώ ο Δρ. Ζανγκ εξήγησε ότι θα χρησιμοποιείται τεχνητό αμνιακό υγρό για να δημιουργηθεί περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική μήτρα. Όπως παραδέχθηκε, η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια: στο παρελθόν επιστήμονες είχαν καταφέρει να κρατήσουν πρόωρα αρνιά ζωντανά για εβδομάδες μέσα σε ειδικό «βιοσακουλάκι».

Ηθικές και νομικές αντιδράσεις

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία, οι αντιδράσεις δεν λείπουν. Ο Δρ. Ζανγκ δηλώνει ότι βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, ώστε να ετοιμαστούν προσχέδια νομοθεσίας και κανονισμών. Αν όντως προχωρήσει, θα πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αλλάξει ριζικά την ιατρική επιστήμη.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί παραμένουν σκεπτικοί, καθώς υποστηρίζουν ότι οι μηχανισμοί της ανθρώπινης εγκυμοσύνης –όπως η παραγωγή μητρικών ορμονών– είναι αδύνατον να αναπαραχθούν πλήρως. Μάλιστα, ερευνητές από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια είχαν εκφράσει φόβους ότι τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να «παθολογικοποιήσουν» την εγκυμοσύνη, αφαιρώντας από τη γυναίκα μια θεμελιώδη εμπειρία ζωής.

Από την άλλη, υπάρχουν και όσοι βλέπουν το θέμα πιο θετικά, θεωρώντας ότι ίσως στο μέλλον οι γυναίκες απαλλαγούν από τις ψυχολογικές και σωματικές δυσκολίες των εννέα μηνών κύησης.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση γύρω από το «ρομπότ-μητέρα» μόλις ξεκίνησε – και τα ερωτήματα που εγείρει ίσως είναι περισσότερα από τις απαντήσεις που δίνει.