Κάρπαθος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες - Δύο συλλήψεις

Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης

Γιάννης Καλύβας

Κάρπαθος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες - Δύο συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε συμμορία στην Κάρπαθο που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, με δύο συλλήψεις 19 και 23 ετών και δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες.
  • Η συμμορία με τέσσερα μέλη προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικού γραφείου και απέσπασαν κοσμήματα και χρήματα από πέντε πολίτες.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους για την εξαπάτηση και απόκρυψη των κλοπιμαίων σε ενοικιασμένο κατάλυμα.
  • Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους μετά από αστυνομική έρευνα και επιτήρηση.
  • Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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Τερματίστηκε άμεσα, από τη Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου, η δράση συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες στην Κάρπαθο το τελευταίο διήμερο και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 19 και 23 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ’ εξακολούθηση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και δύο ημεδαπούς ηλικίας 20 και 21 ετών, μέλη της συμμορίας.

Όπως διακριβώθηκε, η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον τέσσερα μέλη τα οποία λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης καταγγελιών, απογευματινές ώρες της Πέμπτης (18/6) άτομο προσποιούμενο υπάλληλο λογιστικού γραφείου καλώντας τηλεφωνικά πέντε πολίτες έπεισε σε δύο περιπτώσεις γυναίκες να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα που φύλασσαν στο σπίτι τους παροτρύνοντας την μία εξ αυτών να προβεί και σε ανάληψη μετρητών από τραπεζικό κατάστημα, σε «συνάδελφο» του, με τον οποίον συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, προκειμένου να τα καταγράψει για να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφύγουν τη φορολόγηση τους.

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Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και βραδινές ώρες της 18-06-2026 εντόπισαν την 23χρονη κατά την επιβίβασή της σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στην κατοχή της βρέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων και χρυσαφικών.

Σε συνέχεια επισταμένης διερεύνησης της υπόθεσης και αξιοποίησης συγκεντρωθέντων στοιχείων, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα αφαιρεθέντα εντός καταλύματος που είχαν νοικιάσει για το σκοπό αυτό. Το κατάλυμα τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση και χθες βραδινές ώρες εντοπίσθηκε ο 19χρονος όταν μετέβη σε αυτό με σκοπό την παραλαβή των κλοπιμαίων.

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Το σύνολο των αφαιρεθέντων τιμαλφή σημαντικής εκτιμώμενης αξίας βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

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