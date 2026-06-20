Ανήλικοι διακινούσαν πορνογραφικό υλικό με ανήλικα κορίτσια – Τις έβαζαν να αυτοτραυματίζονται

Snapshot Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν για πορνογραφία ανηλίκων, φερόμενοι μέλη διεθνούς εξτρεμιστικής

σαδιστικής ομάδας κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Οι κατηγορούμενοι απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια για αποστολή πορνογραφικού υλικού και τα παρότρυναν σε αυτοτραυματισμούς με χάραξη ονομάτων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από διεθνή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές και ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση στοιχείων.

Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές με βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης και αυτοτραυματισμών, που θα εξεταστούν εργαστηριακά.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση μετά τη σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο διεξαγωγής συντονισμένης επιχείρησης, σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 2 17χρονων ημεδαπών για πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού (NCMEC και HomelandSecurityInvestigation των Η.Π.Α.), εντοπίστηκαν 2 διαδικτυακοί χρήστες εντός ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε.

Παράλληλα, παρότρυναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα τους ονομάτων ή ψευδώνυμων, που χρησιμοποιούσαν στους εν λόγω λογαριασμούς μέσω των οποίων δραστηριοποιούνταν.

Μάλιστα, από τη συνολική αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού προέκυψαν ενδείξεις ότι οι εν λόγω χρήστες συνδέονται ή ενεργούν στο πλαίσιο εξτρεμιστικής-σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, η οποία αποτελεί ένα οργανωμένο δίκτυο με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου, γνωστό για τη στοχοποίηση ανηλίκων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Τα μέλη του της εν λόγω ομάδας, μέσω απειλών, εκβιασμών και έντονης ψυχολογικής πίεσης επιδιώκουν τον εξαναγκασμό των ανήλικων θυμάτων τους στην παραγωγή και αποστολή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και η υποκίνηση, παρότρυνση ή ο εξαναγκασμός τους σε πράξεις αυτοτραυματισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται και προσπάθεια ώθησής τους σε αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές ενέργειες.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έπειτα από σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ από την αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία, οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου και οι τόποι κατοικίας των εμπλεκομένων ατόμων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026, από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο Ηράκλειο Κρήτης με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός υπολογιστής

σκληρός δίσκος Η/Υ και

εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε στα ανωτέρω ψηφιακά πειστήρια, βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο αυτοτραυματισμού ατόμων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.

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