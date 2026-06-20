Νέα Χαλκηδόνα: Πάνω από 6 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε συνεργείο αυτοκινήτων - 2 συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 49 και 43 ετών για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Χαλκηδόνα.

Σε συνεργείο αυτοκινήτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,4 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας.

Κατασχέθηκαν επίσης 3.000 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 49 και 43 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το μεσημέρι της 18ης Ιουνίου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών για άτομα που διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και τις αποθήκευαν σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή. Από την έρευνα στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, 3.000 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.