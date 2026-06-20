Εφιάλτης για αλλοδαπές στην Αθήνα: Κύκλωμα εκμετάλλευσης πίσω από ιστοσελίδα ερωτικών ραντεβού

Η ΕΛ.ΑΣ. προέβη σε 4 συλλήψεις

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Εφιάλτης για αλλοδαπές στην Αθήνα: Κύκλωμα εκμετάλλευσης πίσω από ιστοσελίδα ερωτικών ραντεβού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν αλλοδαπές γυναίκες μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού, ύστερα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο αρχηγός της οργάνωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ενώ συνδρομή παρείχαν οι εξειδικευμένες ΜΚΟ «OUR RESCUE» και «Α21».

Οι συλληφθέντες είναι ένας 26χρονος Έλληνας, δύο αλλοδαποί ηλικίας 27 και 19 ετών και μία 31χρονη αλλοδαπή. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά περίπτωση.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία γυναίκας, θύματος εμπορίας ανθρώπων, και υποστηρίχθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (HSI). Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία στην Αθήνα. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τη μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, όπου προέκυψαν οι πρώτες ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο στρατολόγησης γυναικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με τη χρήση ψευδών υποσχέσεων και απατηλών μεθόδων, φέρονται να εξασφάλιζαν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γυναίκες υποχρεώνονταν να αποπληρώσουν υποτιθέμενα χρέη που τους επιβάλλονταν με προσχηματικές δικαιολογίες, ενώ η εξάρτησή τους ενισχυόταν μέσω της προτροπής στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες φέρονται να διακινούσαν τα μέλη της οργάνωσης.

Ως αρχηγικό μέλος εμφανίζεται ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να καθόριζε τις αμοιβές των γυναικών, να επέβλεπε τη δραστηριότητά τους και να απαιτούσε συνεχή ενημέρωση για τις μετακινήσεις και τα έσοδά τους. Παράλληλα, είχε αναλάβει την οργάνωση των συναντήσεων με πελάτες σε ξενοδοχεία και κατοικίες της Αττικής, ενώ τα ραντεβού προωθούνταν μέσω ιστοσελίδας που λειτουργούσε ως «γραφείο» ερωτικών υπηρεσιών.

Ο 19χρονος κατηγορείται ότι εντόπιζε γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση στο εξωτερικό, τις έπειθε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, ασκώντας παράλληλα έλεγχο στις κινήσεις τους. Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν ρόλο επιτήρησης και μεταφοράς των γυναικών στα σημεία των ερωτικών συναντήσεων.

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε και δεύτερη εγκληματική δραστηριότητα των ίδιων προσώπων, που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στην παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία ουσιών όπως MDMA, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, ecstasy και κεταμίνη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων 174 γραμμάρια MDMA σε κρυσταλλική μορφή, 208 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, υγρή κεταμίνη, ποσότητα πιθανής «ροζ κοκαΐνης», δισκία ecstasy, ψυχοτρόπα μανιτάρια και κάνναβη. Παράλληλα κατασχέθηκαν εξοπλισμός επεξεργασίας και συσκευασίας ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, οχήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χρηματικό ποσό 3.315 ευρώ, καθώς και διάφορα έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διασώθηκαν τρεις αλλοδαπές γυναίκες, στις οποίες παρασχέθηκε προστασία και υποστήριξη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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