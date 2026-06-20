Συνελήφθη 62χρονος στο Περιστέρι για κατοχή όπλων και ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 62χρονου άνδρα στο Περιστέρι, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, υποπολυβόλο, πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 218 φυσίγγια, 218 γραμμ. κοκαΐνης, 131 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με αποθήκευση παράνομων όπλων και ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε χώρους ιδιοκτησίας του 62χρονου, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

υποπολυβόλο,πιστόλι,2 γεμιστήρες,218 φυσίγγια,218 γραμμ. κοκαΐνης,131 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ,2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.