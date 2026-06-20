Χειροπέδες σε ζευγάρι για διακίνηση υδροπονικής κάνναβης – Κατασχέθηκαν πάνω από 9 κιλά

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Γιάννης Καλύβας

Χειροπέδες σε ζευγάρι για διακίνηση υδροπονικής κάνναβης – Κατασχέθηκαν πάνω από 9 κιλά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη ζευγάρι στην Αθήνα για κατοχή και διακίνηση υδροπονικής κάνναβης συνολικού βάρους 9,36 κιλών.
  • Οι δράστες βρέθηκαν με οκτώ συσκευασίες κάνναβης στο πορτ μπαγκάζ ταξί, μαζί με 18.000 ευρώ και πέντε κινητά.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών.
  • Ο 30χρονος έχει προηγούμενα κατηγορητήρια για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις υγειονομικής νομοθεσίας.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.
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Στη σύλληψη ενός ζευγαριού για κατοχή και διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «skunk» στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών προχώρησαν χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό και μία 28χρονη Ελληνίδα, η εγκληματική δράση των οποίων εξακριβώθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αστυνομική έρευνα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας να κατέχουν από κοινού, στο πορτ μπαγκάζ ταξί, οκτώ συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 9.360 γραμμαρίων, με σκοπό τη διακίνηση.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το ταξί, 18.000 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα, μπρελόκ, κλειδιά, καθώς και δύο χάρτινες κούτες και τεμάχιο πεπιεσμένου χαρτονιού με επικολλημένο φύλλο carbon.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υγειονομικών διατάξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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