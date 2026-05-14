Britney Spears: Βγήκε για δείπνο με φίλους και προκάλεσε... χάος στο εστιατόριο

Γαβγίσματα, φωνές και ένα... μαχαίρι που προκάλεσε αναστάτωση

  • Η Britney Spears βρέθηκε σε εστιατόριο του Λος Άντζελες για δείπνο με φίλους, όπου δημιουργήθηκε αναστάτωση λόγω φωνών και γαβγισμάτων.
  • Η τραγουδίστρια πέρασε από τραπέζια κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους, αν και σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της το χρησιμοποιούσε για να κόψει το χάμπουργκερ της.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Britney άναψε τσιγάρο μέσα στο εστιατόριο, με το προσωπικό να ζητά να το σβήσει.
  • Οι περισσότεροι θαμώνες δεν αναγνώρισαν αμέσως την Britney, ενώ ο εκπρόσωπός της χαρακτήρισε τις αναφορές υπερβολικές και αδικαιολόγητες.
  • Ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια απολάμβανε ήσυχο δείπνο με τον βοηθό και τον σωματοφύλακά της και καταδίκασε την αρνητική δημοσιότητα γύρω από την Britney.
Σε εστιατόριο του Λος Άντζελες βρέθηκε πριν μερικά βράδια η Britney Spears, όπου απόλαυσε ένα δείπνο με φίλους.

Σύμφωνα με το TMZ, όμως, τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ήρεμα στο τραπέζι της ποπ σταρ. Σύμφωνα με πηγές του διεθνούς μέσου, η Britney Spears καθόταν σε ένα γωνιακό τραπέζι με έναν άνδρα και μία γυναίκα και όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που άρχισαν να ακούγονται φωνές, η τραγουδίστρια ούρλιαζε και γάβγιζε, με ορισμένους θαμώνες να περιγράφουν την ατμόσφαιρα ως χαοτική και «λίγο θλιβερή».

Κάποια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με πελάτη του εστιατορίου, η Britney πέρασε από το τραπέζι του κρατώντας ένα μαχαίρι, προκαλώντας φόβο ότι μπορεί να τραυματίσει κάποιον κατά λάθος. Κανείς δεν έμαθε γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι, με τους μάρτυρες να λένε ότι μπορεί απλά να ξέχασε να το αφήσει στο τραπέζι της.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η γνωστή τραγουδίστρια άναψε μέχρι και τσιγάρο στο εσωτερικό του μαγαζιού, κοντά στην πόρτα της εξόδου, με το προσωπικό να ζητά από τον συνοδό της να της πει να το σβήσει.

Οι περισσότεροι δεν είχαν καταλάβει καν ότι πρόκειται για την Britney Spears. Το πήραν είδηση μόνο αφού η ίδια είχε φύγει και όσοι το είχαν καταλάβει άρχισαν να το συζητούν. Πάντως, θαμώνας είπε στο TMZ, ότι το τραπέζι που άφησε πίσω της ήταν λες και «είχε πάει εκεί ένα νήπιο».

Εκπρόσωπος της ποπ σταρ που μίλησε στο ίδιο μέσο, χαρακτήρισε τα όσα ειπώθηκαν για εκείη «εντελώς υπερβολικά», λέγοντας ότι «η Britney απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και τον σωματοφύλακά της. Απλώς έλεγε μια ιστορία για το πώς ο σκύλος της γάβγιζε στους γείτονες».

Για το περιστατικό με το μαχαίρι ισχυρίστηκε: «Σε καμία περίπτωση δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο με μαχαίρι. Έκοβε το χάμπουργκερ της στη μέση. Αυτή η συνεχής επίθεση σε όλα όσα κάνει και αυτό ακριβώς συνέβη πριν από 20 χρόνια όταν τα μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να παρουσιάσουν την Britney ως κακό άτομο. Αυτό είναι γελοίο και πρέπει να σταματήσει τώρα».

