Νικόλ Κίντμαν: Εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας της Chanel μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel στο Παρίσι

Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας: Αυτή ήταν η επίδειξη μόδας του οίκου Chanel.

Στο The Grand Palais Ephémère είχαν πρόσκληση να μπουν μόνο αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Νικόλ Κίντμαν, η Μάργκοτ Ρόμπι, η Κένταλ Τζένερ και η Ναόμι Κάμπελ.

Η 58χρονη Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Κιθ Ούρμπαν, εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας του γνωστού οίκου. Η Νικόλ Κίντμαν είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν την περασμένη Τρίτη, έπειτα από 19 χρόνια γάμου.

Τη Νικόλ Κίντμαν συνόδευσαν στο σόου οι δύο κόρες της.