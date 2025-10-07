Νικόλ Κίντμαν: Εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας της Chanel μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν
Τη Νικόλ Κίντμαν συνόδευσαν στο σόου του οίκου Chanel οι δύο κόρες της.
Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας: Αυτή ήταν η επίδειξη μόδας του οίκου Chanel.
Στο The Grand Palais Ephémère είχαν πρόσκληση να μπουν μόνο αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Νικόλ Κίντμαν, η Μάργκοτ Ρόμπι, η Κένταλ Τζένερ και η Ναόμι Κάμπελ.
Η 58χρονη Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Κιθ Ούρμπαν, εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας του γνωστού οίκου. Η Νικόλ Κίντμαν είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν την περασμένη Τρίτη, έπειτα από 19 χρόνια γάμου.
Τη Νικόλ Κίντμαν συνόδευσαν στο σόου οι δύο κόρες της.
