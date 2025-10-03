Κιθ Έρμπαν: Εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του μετά την είδηση χωρισμού με τη Νικόλ Κίντμαν

Ο Κιθ Έρμπαν σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του λίγες ημέρες, αφότου έγινε γνωστό ότι χώρισε με τη Νικόλ Κίντμαν έπειτα από 19 χρόνια γάμου.

Ο τραγουδιστής εθεάθη την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στο Χέρσεϊ της Πενσιλβάνια, όπου έφτασε με ιδιωτικό τζετ για να εμφανιστεί στο Giant Center στο πλαίσιο της περιοδείας του, δείχνοντας πως παραμένει αφοσιωμένος στη δουλειά του παρά τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το «TMZ» φαίνεται να κατεβαίνει από το αεροσκάφος με μαύρο καπέλο, γυαλιά ηλίου και μια τσάντα στο χέρι, ενώ εντύπωση προκάλεσε η απουσία της βέρας του.

Την ίδια στιγμή, η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να χωρίσουν ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Από τον περασμένο Ιούνιο ζουν χωριστά, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές και ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κόρων τους, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 14χρονης Φέιθ Μάργκαρετ. Την ίδια ημέρα κυκλοφόρησαν φήμες στο Νάσβιλ ότι ο Έρμπαν έχει ήδη προχωρήσει με νέα σύντροφο, κάτι που, σύμφωνα με πηγές, η Κίντμαν δεν διαψεύδει.