Νότια Κορέα: Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί 6,6 τ.μ.

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας Kim Keon Hee, σύζυγος του πρώην προέδρου Yoon Suk Yeol που έχει παραπεμφθεί σε δίκη, φτάνει σε δικαστήριο για να παραστεί σε ακρόαση για την αναθεώρηση του εντάλματος σύλληψής της που ζητήθηκε από ειδικούς εισαγγελείς, στη Σεούλ, Νότια Κορέα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Νότια Κορέα έχει στη φυλακή ένα προεδρικό - έκπτωτο - ζεύγος, κατηγορούμενο για διαφθορά. Η 53χρνη Κιμ αντιμετωπίζει 16 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των νόμων περί κεφαλαιαγοράς, χρηματοοικονομικών επενδύσεων και πολιτικών κεφαλαίων.

Ο πρόεδρος Joe Biden, η πρώτη κυρία Jill Biden και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol και η σύζυγός του Kim Keon Hee στέκονται στο μπαλκόνι του Blue Room του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον AP/Evan Vucci

Η σύλληψη την Τρίτη της Kim Keon Hee, συζύγου του ήδη κρατούμενου πρώην προέδρου Yoon Suk Yeol, δεν σόκαρε τη Νότια Κορέα, καθώς η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά της, από την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία, προκάλεσε αρκετές φορές το δημόσιο αίσθημα, ιδιαίτερα λόγω του πολυτελούς τρόπου ζωή της.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ' αντιδρά καθώς η βασίλισσα Καμίλα αποχαιρετά επίσημα τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ και την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, κατά την τελευταία ημέρα της τριήμερης κρατικής επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. (2023) Pool AFP/Ben Stansall

Οι κατηγορίες για πολυτελή δώρα

Ένας βασικός παράγοντας στη σύλληψη της Κιμ ήταν ο ισχυρισμός ότι δέχθηκε πολλαπλά πολυτελή δώρα μεγάλης αξίας με αντάλλαγμα ειδικές χάρες. Ένα κολιέ Van Cleef & Arpels, μια τσάντα Chanel, ένα κολιέ Graff και ένα ρολόι Vacheron Constantin, είναι μόνο μερικά...

Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας κάνει βόλτα με άμαξα την ημέρα της τελετουργικής υποδοχής του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ και της συζύγου του Κιμ Κέον Χι με την ευκαιρία της τριήμερης κρατικής επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο (2023) Reuters Pool/Hannah McKay

Κολιέ Van Cleef & Arpels

Το 2022, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με την κορεατική κοινότητα στη Μαδρίτη, όπου συνόδευσε τον πρώην πρόεδρο στα ταξίδια του που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ, η Κιμ φορούσε ένα κολιέ Van Cleef & Arpels αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων γουόν (43.300 δολάρια) το οποίο απουσίαζε από την επίσημη δήλωση περιουσιακών στοιχείων της. Εκείνη την εποχή, το προεδρικό γραφείο δήλωσε ότι το είχε «δανειστεί από έναν γνωστό».

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Kim Keon Hee, φθάνουν στην αεροπορική βάση Andrews, Md., για να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον. (2024) AP/Manuel Balce Ceneta

Ωστόσο, τον Μάιο, η Κιμ υπέβαλε γραπτή δήλωση στους εισαγγελείς ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο για αντίγραφο και ως εκ τούτου δεν υπόκειτο σε γνωστοποίηση βάσει των κανόνων υποβολής δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων υπαλλήλων.

Αυτό το άλλοθι αποδείχθηκε αυτόν τον μήνα, όταν ο πρόεδρος της Seohee Construction, Lee Bong-kwan, ομολόγησε ότι της έδωσε το κολιέ με αντάλλαγμα να βοηθήσει τον γαμπρό του να βρει δουλειά στη διοίκηση του Yoon.

Η Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας Kim Keon Hee φτάνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο κεντρικό Λονδίνο κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης κρατικής επίσκεψης του Προέδρου της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol και της Πρώτης Κυρίας Kim Keon Hee στο Ηνωμένο Βασίλειο. (2023) POOL AFP/Daniel Leal

Τον περασμένο μήνα, ο ειδικός εισαγγελέας βρήκε ένα αντίγραφο του ίδιου μοντέλου στο σπίτι της πεθεράς του μεγαλύτερου αδελφού της Κιμ. Οι εισαγγελείς αργότερα έφεραν στο δικαστήριο τόσο το γνήσιο κολιέ - που ανακτήθηκε από την Seohee Construction - όσο και το αντίγραφο, χρησιμοποιώντας την αντίθεση για να αμφισβητήσουν την κατάθεση της Κιμ. Υποστήριξαν ότι η παρουσία του ψεύτικου υποδηλώνει μια σκόπιμη προσπάθεια παραπλάνησης των ανακριτών, μια κατηγορία που η υπεράσπισή της δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διαψεύσει.

Τσάντα Chanel και κολιέ Graff

Η Κιμ κατηγορείται επίσης ότι έλαβε ένα κολιέ Graff και τσάντες Chanel από την Εκκλησία της Ενοποίησης και ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της σε θέματα που σχετίζονται με την αμφιλεγόμενη εκκλησία. Οι εισαγγελείς φέρονται να το χαρακτήρισαν στο αίτημα για ένταλμα σύλληψης ως «σοβαρή παραβίαση του συνταγματικού διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους».

Ισχυρίζονται ότι το 2022, η Εκκλησία της Ενοποίησης επεδίωξε πολιτικές χάρες προσφέροντας υποστήριξη στον τότε υποψήφιο για την προεδρία Γιουν. Μετά τη νίκη του, η εκκλησία φέρεται να έστειλε τα είδη πολυτελείας στην Κιμ μέσω ενός σαμάνου, σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά της σε πολλαπλά αιτήματα — συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης για τα προτιμώμενα επίσημα έργα αναπτυξιακής βοήθειας της εκκλησίας, τα οποία είναι κρατικά προγράμματα βοήθειας για αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Fumio Kishida, δεύτερος αριστερά, και η σύζυγός του Yuko Kishida, αριστερά, παρευρίσκονται με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol και τη σύζυγό του Kim Keon Hee κατά τη διάρκεια μιας τελετής υποδοχής στο προεδρικό γραφείο στη Σεούλ . (2023) Pool AFP/Jung Yeon-je

Vacheron Constantin

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα κουτί ρολογιού Vacheron Constantin και ένα πιστοποιητικό γνησιότητας κατά τη διάρκεια έρευνας τον περασμένο μήνα. Ο ειδικός εισαγγελέας υποψιάζεται ότι το ρολόι προερχόταν από έναν επιχειρηματία σημαντικό δωρητή του Yoon, του οποίου η εταιρεία ρομποτικής αργότερα κέρδισε συμβόλαιο με την Προεδρική Υπηρεσία Ασφαλείας για την παροχή ενός ρομποτικού σκύλου για περιπολία και επιτήρηση. Εξετάζουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ του δώρου και αυτής της συμφωνίας.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε στους εισαγγελείς ότι γνώρισε την Κιμ το 2022 και της αγόρασε το ρολόι αφού εκείνη εξέφρασε ενδιαφέρον, ισχυριζόμενη ότι μπορούσε να το αποκτήσει με έκπτωση ως VIP και ότι του το αποζημίωσε σε μετρητά.

Η ηχηρή πτώση

Η σύλληψή της σηματοδοτεί μια δραματική πτώση για το πρώην πρώτο ζευγάρι, μετά την αποτυχημένη κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν πριν από οκτώ μήνες. .

Το δικαστήριο δήλωσε ότι το ένταλμα εκδόθηκε αργά την Τρίτη λόγω «ανησυχιών ότι η Κιμ ενδέχεται να παραποιήσει αποδεικτικά στοιχεία» σε σχέση με ισχυρισμούς για χειραγώγηση των τιμών των μετοχών που αφορούν στην εταιρεία εισαγόμενων αυτοκινήτων Deutsch Motors, δωροδοκία και αθέμιτη άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου στο Κέντρο Κράτησης της Νότιας Σεούλ στο Γκούρο-γκου, προτού λάβει τον αριθμό κρατουμένου, υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και δώσει τα δακτυλικά της αποτυπώματα και τη φωτογραφία της.

Δεδομένης της ιδιότητάς της ως συζύγου του πρώην προέδρου, στην Κιμ είχε δοθεί ένα μοναχικό κελί (ή απομόνωσης), περίπου 6,6 τετραγωνικών μέτρων, επιπλωμένο με ντουλάπι, τηλεόραση, νιπτήρα, μπάνιο, πτυσσόμενο τραπέζι και στρώμα.

Οι εισαγγελείς έχουν έως και 20 ημέρες για να διεξάγουν την έρευνά τους και να αποφασίσουν εάν θα απαγγείλουν κατηγορίες στην ύποπτη, σε περίπτωση που συμβεί τότε μπορεί να παραταθεί η κράτησή της για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.

Το προσωπικό ασφαλείας του προέδρου που είχε προηγουμένως ανατεθεί στον Κιμ έχει επίσης αποσυρθεί.

Ο Νόμος περί Ειδικής Μεταχείρισης Πρώην Προέδρων επιτρέπει την ασφάλεια και την προστασία ενός πρώην προέδρου και της συζύγου του για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Κιμ τέθηκε υπό κράτηση και παραδόθηκε στις σωφρονιστικές αρχές, αυτά τα προνόμια δεν ισχύουν πλέον.

Η Κιμ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί για ανάκριση από τον ειδικό εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης και θα εμφανιστεί συνοδευόμενη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους αντί για τους προσωπικούς σωματοφύλακές της...

