Νότια Κορέα: Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί 6,6 τ.μ.

Το πρώην προεδρικό ζεύγος της Νότιας Κορέας βρίσκεται πλέον πίσω από τα κάγκελα, αλλά η γενικότερη αίσθηση είναι πως η περίπτωση της Kim Keon Hee δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» για τους Νοτιοκορεάτες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πρώην Πρώτη Κυρία Νότιας Κορέας

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας Kim Keon Hee,  σύζυγος του πρώην προέδρου Yoon Suk Yeol που έχει παραπεμφθεί σε δίκη, φτάνει σε δικαστήριο για να παραστεί σε ακρόαση για την αναθεώρηση του εντάλματος σύλληψής της που ζητήθηκε από ειδικούς εισαγγελείς, στη Σεούλ, Νότια Κορέα

POOL AFP/Jung Yeon-je
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Νότια Κορέα έχει στη φυλακή ένα προεδρικό - έκπτωτο - ζεύγος, κατηγορούμενο για διαφθορά. Η 53χρνη Κιμ αντιμετωπίζει 16 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των νόμων περί κεφαλαιαγοράς, χρηματοοικονομικών επενδύσεων και πολιτικών κεφαλαίων.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Ο πρόεδρος Joe Biden, η πρώτη κυρία Jill Biden και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol και η σύζυγός του Kim Keon Hee στέκονται στο μπαλκόνι του Blue Room του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον

AP/Evan Vucci

Η σύλληψη την Τρίτη της Kim Keon Hee, συζύγου του ήδη κρατούμενου πρώην προέδρου Yoon Suk Yeol, δεν σόκαρε τη Νότια Κορέα, καθώς η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά της, από την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία, προκάλεσε αρκετές φορές το δημόσιο αίσθημα, ιδιαίτερα λόγω του πολυτελούς τρόπου ζωή της.

NΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ' αντιδρά καθώς η βασίλισσα Καμίλα αποχαιρετά επίσημα τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ και την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, κατά την τελευταία ημέρα της τριήμερης κρατικής επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. (2023)

Pool AFP/Ben Stansall

Οι κατηγορίες για πολυτελή δώρα

Ένας βασικός παράγοντας στη σύλληψη της Κιμ ήταν ο ισχυρισμός ότι δέχθηκε πολλαπλά πολυτελή δώρα μεγάλης αξίας με αντάλλαγμα ειδικές χάρες. Ένα κολιέ Van Cleef & Arpels, μια τσάντα Chanel, ένα κολιέ Graff και ένα ρολόι Vacheron Constantin, είναι μόνο μερικά...

Britain Royals South Korea

Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας κάνει βόλτα με άμαξα την ημέρα της τελετουργικής υποδοχής του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ και της συζύγου του Κιμ Κέον Χι με την ευκαιρία της τριήμερης κρατικής επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο (2023)

Reuters Pool/Hannah McKay

Κολιέ Van Cleef & Arpels

Το 2022, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με την κορεατική κοινότητα στη Μαδρίτη, όπου συνόδευσε τον πρώην πρόεδρο στα ταξίδια του που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ, η Κιμ φορούσε ένα κολιέ Van Cleef & Arpels αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων γουόν (43.300 δολάρια) το οποίο απουσίαζε από την επίσημη δήλωση περιουσιακών στοιχείων της. Εκείνη την εποχή, το προεδρικό γραφείο δήλωσε ότι το είχε «δανειστεί από έναν γνωστό».

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Kim Keon Hee, φθάνουν στην αεροπορική βάση Andrews, Md., για να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον. (2024)

AP/Manuel Balce Ceneta

Ωστόσο, τον Μάιο, η Κιμ υπέβαλε γραπτή δήλωση στους εισαγγελείς ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο για αντίγραφο και ως εκ τούτου δεν υπόκειτο σε γνωστοποίηση βάσει των κανόνων υποβολής δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων υπαλλήλων.

Αυτό το άλλοθι αποδείχθηκε αυτόν τον μήνα, όταν ο πρόεδρος της Seohee Construction, Lee Bong-kwan, ομολόγησε ότι της έδωσε το κολιέ με αντάλλαγμα να βοηθήσει τον γαμπρό του να βρει δουλειά στη διοίκηση του Yoon.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Η Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας Kim Keon Hee φτάνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο κεντρικό Λονδίνο κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης κρατικής επίσκεψης του Προέδρου της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol και της Πρώτης Κυρίας Kim Keon Hee στο Ηνωμένο Βασίλειο. (2023)

POOL AFP/Daniel Leal

Τον περασμένο μήνα, ο ειδικός εισαγγελέας βρήκε ένα αντίγραφο του ίδιου μοντέλου στο σπίτι της πεθεράς του μεγαλύτερου αδελφού της Κιμ. Οι εισαγγελείς αργότερα έφεραν στο δικαστήριο τόσο το γνήσιο κολιέ - που ανακτήθηκε από την Seohee Construction - όσο και το αντίγραφο, χρησιμοποιώντας την αντίθεση για να αμφισβητήσουν την κατάθεση της Κιμ. Υποστήριξαν ότι η παρουσία του ψεύτικου υποδηλώνει μια σκόπιμη προσπάθεια παραπλάνησης των ανακριτών, μια κατηγορία που η υπεράσπισή της δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διαψεύσει.

Τσάντα Chanel και κολιέ Graff

Η Κιμ κατηγορείται επίσης ότι έλαβε ένα κολιέ Graff και τσάντες Chanel από την Εκκλησία της Ενοποίησης και ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της σε θέματα που σχετίζονται με την αμφιλεγόμενη εκκλησία. Οι εισαγγελείς φέρονται να το χαρακτήρισαν στο αίτημα για ένταλμα σύλληψης ως «σοβαρή παραβίαση του συνταγματικού διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους».

Ισχυρίζονται ότι το 2022, η Εκκλησία της Ενοποίησης επεδίωξε πολιτικές χάρες προσφέροντας υποστήριξη στον τότε υποψήφιο για την προεδρία Γιουν. Μετά τη νίκη του, η εκκλησία φέρεται να έστειλε τα είδη πολυτελείας στην Κιμ μέσω ενός σαμάνου, σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά της σε πολλαπλά αιτήματα — συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης για τα προτιμώμενα επίσημα έργα αναπτυξιακής βοήθειας της εκκλησίας, τα οποία είναι κρατικά προγράμματα βοήθειας για αναπτυσσόμενες χώρες.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Fumio Kishida, δεύτερος αριστερά, και η σύζυγός του Yuko Kishida, αριστερά, παρευρίσκονται με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol και τη σύζυγό του Kim Keon Hee κατά τη διάρκεια μιας τελετής υποδοχής στο προεδρικό γραφείο στη Σεούλ . (2023)

Pool AFP/Jung Yeon-je

Vacheron Constantin

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα κουτί ρολογιού Vacheron Constantin και ένα πιστοποιητικό γνησιότητας κατά τη διάρκεια έρευνας τον περασμένο μήνα. Ο ειδικός εισαγγελέας υποψιάζεται ότι το ρολόι προερχόταν από έναν επιχειρηματία σημαντικό δωρητή του Yoon, του οποίου η εταιρεία ρομποτικής αργότερα κέρδισε συμβόλαιο με την Προεδρική Υπηρεσία Ασφαλείας για την παροχή ενός ρομποτικού σκύλου για περιπολία και επιτήρηση. Εξετάζουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ του δώρου και αυτής της συμφωνίας.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε στους εισαγγελείς ότι γνώρισε την Κιμ το 2022 και της αγόρασε το ρολόι αφού εκείνη εξέφρασε ενδιαφέρον, ισχυριζόμενη ότι μπορούσε να το αποκτήσει με έκπτωση ως VIP και ότι του το αποζημίωσε σε μετρητά.

Η ηχηρή πτώση

Η σύλληψή της σηματοδοτεί μια δραματική πτώση για το πρώην πρώτο ζευγάρι, μετά την αποτυχημένη κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν πριν από οκτώ μήνες. .

Το δικαστήριο δήλωσε ότι το ένταλμα εκδόθηκε αργά την Τρίτη λόγω «ανησυχιών ότι η Κιμ ενδέχεται να παραποιήσει αποδεικτικά στοιχεία» σε σχέση με ισχυρισμούς για χειραγώγηση των τιμών των μετοχών που αφορούν στην εταιρεία εισαγόμενων αυτοκινήτων Deutsch Motors, δωροδοκία και αθέμιτη άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου στο Κέντρο Κράτησης της Νότιας Σεούλ στο Γκούρο-γκου, προτού λάβει τον αριθμό κρατουμένου, υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και δώσει τα δακτυλικά της αποτυπώματα και τη φωτογραφία της.

Δεδομένης της ιδιότητάς της ως συζύγου του πρώην προέδρου, στην Κιμ είχε δοθεί ένα μοναχικό κελί (ή απομόνωσης), περίπου 6,6 τετραγωνικών μέτρων, επιπλωμένο με ντουλάπι, τηλεόραση, νιπτήρα, μπάνιο, πτυσσόμενο τραπέζι και στρώμα.

Οι εισαγγελείς έχουν έως και 20 ημέρες για να διεξάγουν την έρευνά τους και να αποφασίσουν εάν θα απαγγείλουν κατηγορίες στην ύποπτη, σε περίπτωση που συμβεί τότε μπορεί να παραταθεί η κράτησή της για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.

Το προσωπικό ασφαλείας του προέδρου που είχε προηγουμένως ανατεθεί στον Κιμ έχει επίσης αποσυρθεί.

Ο Νόμος περί Ειδικής Μεταχείρισης Πρώην Προέδρων επιτρέπει την ασφάλεια και την προστασία ενός πρώην προέδρου και της συζύγου του για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Κιμ τέθηκε υπό κράτηση και παραδόθηκε στις σωφρονιστικές αρχές, αυτά τα προνόμια δεν ισχύουν πλέον.

Η Κιμ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί για ανάκριση από τον ειδικό εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης και θα εμφανιστεί συνοδευόμενη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους αντί για τους προσωπικούς σωματοφύλακές της...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:23ΚΟΣΜΟΣ

Drone «αιχμαλωτίζει» τον εξωπραγματικό «θαλάσσιο μονόκερο»

16:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της που πλήττονται από τις πυρκαγιές

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον με Βόλφσμπεργκερ – Όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ανέκτησε μέρος της όρασής της καθώς της τοποθετήθηκε... δόντι στο μάτι! (vid)

16:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Σπαρτούντας - Δύο τα πύρινα μέτωπα

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ηλεία: Μήνυμα του 112 στο Καπελέτο

16:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τριάντης είπε όχι στους Αυστραλούς και επέλεξε Εθνική Ελλάδας

16:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ κρατούμενων στις φυλακές της Λάρισας

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πιλότοι Canadair ανεφοδιάζουν το αεροσκάφος από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Δείτε βίντεο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο – Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές, Πάτρα: Οι πυκνοί καπνοί πάνω από το γήπεδο της Παναχαϊκής (vid)

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 64 πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή εγκαύματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα άδυτα του ΕΣΚΕΔΙΚ - Δείτε πώς γίνεται η διαχείριση των πυρκαγιών στο War Room της Πολιτικής Προστασίας

15:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Σπουδαία κίνηση με Κρις Σίλβα έκανε η ΑΕΚ

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Σεούλ - Ένας αγνοούμενος

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Οργή εποχικών πυροσβεστών για τις δηλώσεις Βούλτεψη: «Βγάλε το σκασμό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στην Παλιά Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ηλεία: Μήνυμα του 112 στο Καπελέτο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

16:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

16:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού τη στιγμή που αυτοκίνητα περνούν από κάτω

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο – Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ