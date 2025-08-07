Νότια Κορέα: Εισαγγελείς ζητούν ένταλμα σύλληψης για την πρώην Πρώτη Κυρία

Βαρύτατες είναι οι κατηγορίες της πρώην Πρώτης Κυρίας της Νότιας Κορέας, η οποία στη διάρκεια που ο υπό κράτηση σήμερα σύζυγός της, ήταν στην εξουσία προκάλεσε πολλές φορές το δημόσιο αίσθημα

Νότια Κορέα: Εισαγγελείς ζητούν ένταλμα σύλληψης για την πρώην Πρώτη Κυρία

Η Kim Keon Hee, σύζυγος του ανατραπέντος πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol, φτάνει στο γραφείο του ειδικού εισαγγελέα στη Σεούλ (6/8/2025)

AP/Ahn Young-joon
Νοτιοκορεάτες εισαγγελείς ζήτησαν την Πέμπτη ένταλμα σύλληψης για την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κίον Χι, σύζυγο του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, για φερόμενα εγκλήματα που σχετίζονται με οικονομική διαφθορά, δωροδοκία και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση έγινε από το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα Oh Jung-hee, ο οποίος επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το αίτημα υποβλήθηκε στις 13:21 τοπική ώρα (04:21 GMT).

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον της Κιμ περιλαμβάνουν παραβιάσεις του νόμου περί κεφαλαιαγορών, του νόμου περί πολιτικών κεφαλαίων και των κανονισμών για τις χρηματοπιστωτικές επενδύσεις. Εάν εκτελεστεί το ένταλμα, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Νότιας Κορέας που ένας πρώην πρόεδρος και μια πρώην πρώτη κυρία θα συλληφθούν σε ξεχωριστές αλλά ταυτόχρονες ποινικές διαδικασίες.

«Το ένταλμα ζητήθηκε μετά από ενδελεχή διαδικασία ανάκρισης που διήρκεσε αρκετές ώρες την Τετάρτη», δήλωσε ο ειδικός εισαγγελέας Oh Jung-hee.

Κατά την ανάκριση η, η Kim Keon Hee απάντησε σε μια σειρά κατηγοριών που συσσωρεύονται για περισσότερο από ένα χρόνο. Κατά την άφιξή της στην έδρα της Εισαγγελίας, δήλωσε: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την πρόκληση προβλημάτων, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι πρόσωπο δημόσιας σημασίας».

Η Κιμ αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

South Korea Martial Law The President

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk-yeol και η πρώτη κυρία Kim Keon-hee φτάνουν για ένα επίσημο δείπνο στη Σύνοδο Κορυφής της G20, στη Nusa Dua της Ινδονησίας (2022)

Pool Getty/Leon Neal via AP

Η πρώην πρώτη κυρία αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης χειραγώγησης μετοχών σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, καθώς και ότι έλαβε δώρα υψηλής αξίας - συμπεριλαμβανομένης μιας πολυτελούς τσάντας Dior - από έναν υποτιθέμενο θαυμαστή, σε ένα επεισόδιο που καταγράφηκε σε βίντεο το 2022 και αναζωπύρωσε τη δημόσια κριτική. Επιπλέον, κατηγορείται ότι φέρεται να επηρέασε τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων για το Κοινοβούλιο εντός του πολιτικού κόμματος του συζύγου της, κατά παράβαση του εκλογικού νόμου.

Το δικαστικό πλαίσιο της πρώην πρώτης κυρίας είναι συνυφασμένο με την κατάσταση του συζύγου της, του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μετά την παραπομπή του τον Απρίλιο από το κοινοβούλιο, το οποίο τον κατηγόρησε για παραβίαση της δημοκρατικής τάξης κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο.

Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε επίσης ότι υπήρξε μια νέα προσπάθεια να ανακριθεί ο Yoon στη φυλακή την Πέμπτη, σε σχέση με τις κατηγορίες εναντίον της συζύγου του.

Ωστόσο, δεν έγινε «λόγω της ενεργού αντίστασης του κατηγορουμένου και του κινδύνου τραυματισμού», σύμφωνα με τον αξιωματούχο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Yoon είχε ήδη εμποδίσει μια παρόμοια προσπάθεια ξαπλώνοντας στο πάτωμα του κελιού του φορώντας μόνο εσώρουχα.

Εν τω μεταξύ, η ποινική διαδικασία εναντίον της πρώην πρώτης κυρίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το Δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα εκδώσει το ένταλμα σύλληψης τις επόμενες ημέρες.

