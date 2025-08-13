Νότια Κορέα: Συνελήφθη η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γεόλ

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, συνελήφθη χθες στη Νότια Κορέα η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου της χώρας, Γιουν Σουκ Γιέολ. Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια τετράωρης ακρόασης. Ωστόσο, το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα κράτησης, επικαλούμενη τον κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.

Η Νότια Κορέα έχει ιστορικό πρώην προέδρων που έχουν κατηγορηθεί και φυλακιστεί. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που τόσο ο πρώην πρόεδρος όσο και η πρώην πρώτη κυρία φυλακίζονται. Ο Γιουν συνελήφθη τον Ιανουάριο για μια αποτυχημένη προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου πέρυσι που βύθισε τη χώρα στο χάος και τελικά οδήγησε στην απομάκρυνσή του.

Οι εισαγγελείς λένε ότι η Κιμ, 52 ετών, κέρδισε πάνω από 800 εκατομμύρια γουόν (577.940 δολάρια) συμμετέχοντας σε ένα σχέδιο χειραγώγησης τιμών που αφορούσε τις μετοχές της Deutsch Motors, αντιπροσώπου της BMW στη Νότια Κορέα. Ενώ αυτό φέρεται να συνέβη πριν εκλεγεί ο σύζυγός της ηγέτης της χώρας, συνέχισε να ρίχνει σκιά καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας του.

Φέρεται επίσης να δέχτηκε δύο τσάντες Chanel και ένα διαμαντένιο κολιέ ως δωροδοκίες από την αμφιλεγόμενη Εκκλησία της Ενοποίησης σε αντάλλαγμα για επιχειρηματικές χάρες. Μεταξύ άλλων, η Κιμ κατηγορείται επίσης για ανάμειξη σε υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών του 2022 και των γενικών εκλογών του περασμένου έτους.

Η πρώην πρώτη κυρία εμφανίστηκε σοβαρή καθώς παρευρέθηκε στην ακρόαση φορώντας μαύρο κοστούμι. «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που προκάλεσα προβλήματα, παρόλο που είμαι ένα ασήμαντο άτομο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όταν ήταν πρόεδρος, ο Γιουν άσκησε βέτο σε τρία νομοσχέδια με επικεφαλής την αντιπολίτευση που ζητούσαν έρευνα από ειδικό σύμβουλο για ισχυρισμούς εναντίον του Κιμ. Άσκησε το τελευταίο βέτο τον Νοέμβριο, μια εβδομάδα πριν κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

