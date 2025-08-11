Νότια Κορέα: Ο στρατός της χώρας συρρικνώθηκε κατά 20% λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων

Ο στρατός της Νότιας Κορέας έχει συρρικνωθεί κατά 20% τα τελευταία 6 χρόνια - περίπου 450.000 άτομα, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο κύριος λόγος πίσω από αυτή τη μείωση είναι το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στη χώρα - 0,75 παιδιά ανά γυναίκα, το οποίο είναι το χαμηλότερο στον κόσμο.

Η Νότια Κορέα διατηρεί υποχρεωτική την στρατιωτική θητεία κυρίως επειδή η χώρα βρίσκεται τεχνικά σε πόλεμο με τον γείτονα της, την Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από νοτιοκορεάτες ερευνητές τον Ιούλιο υποδείκνυε ότι η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες για να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Βόρεια Κορέα, η οποία πιστεύεται ότι διαθέτει 1,3 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες, όπως αναφέρει το BBC.

Η διαφορά στο μέγεθος των στρατών θέτει τη Νότια Κορέα σε «δομικά δύσκολη θέση για να αμυνθεί», σύμφωνα με τη μελέτη. Σημειώνεται επίσης ότι η Νότια Κορέα χρειάζεται «αποφασιστική δράση σε εθνικό επίπεδο» για να διατηρήσει τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες.

Ο αριθμός των μεραρχιών του στρατού της Νότιας Κορέας έχει μειωθεί από 59 σε 42 από το 2006, με μονάδες να έχουν διαλυθεί ή να έχουν συγχωνευθεί μεταξύ τους, σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Άμυνας.

Η Νότια Κορέα έχει αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό ως απάντηση στις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Ο αμυντικός της προϋπολογισμός για το 2025 ανέρχεται σε περισσότερα από 60 τρισεκατομμύρια γουόν (36.9 δισεκατομμύρια ευρώ) - περισσότερο από το ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας.

Στη Νότια Κορέα, όλοι οι άνδρες που είναι σε θέση να υπηρετήσουν υποχρεούνται να υπηρετήσουν 18 μήνες στρατιωτική θητεία, αν και γίνονται σπάνιες εξαιρέσεις - και μερικές φορές χορηγούνται αναβολές.

Η στρατιωτική θητεία δεν είναι αρεστή σε πολλούς άνδρες της χώρας, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το σύστημα διαταράσσει την καριέρα των νέων ανδρών. Η συζήτηση γύρω από το θέμα έχει επίσης συνδεθεί άρρηκτα με τις συζητήσεις για την ισότητα των φύλων.

Ορισμένοι συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες θα πρέπει επίσης να στρατολογούνται εν μέσω της επικείμενης δημογραφικής κρίσης της χώρας.

Η χώρα έχει σπάσει επανειλημμένα το δικό της ρεκόρ για το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο: 0,98 μωρά ανά γυναίκα το 2018, 0,84 το 2020, 0,72 το 2023 και 0,75 το 2024.

Εάν αυτό συνεχιστεί συνεχιστεί, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πληθυσμός της χώρας, που ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια, θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό σε 60 χρόνια.

