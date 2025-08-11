Νότια Κορέα: Ο στρατός της χώρας συρρικνώθηκε κατά 20% λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων

Η Νότια Κορέα διατηρεί υποχρεωτική την στρατιωτική θητεία κυρίως επειδή η χώρα βρίσκεται τεχνικά σε πόλεμο με τον γείτονα της, την Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα

Newsbomb

Νότια Κορέα: Ο στρατός της χώρας συρρικνώθηκε κατά 20% λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων

Στρατιώτες της Νότιας Κορέας στο Muan της Νότιας Κορέας, την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο στρατός της Νότιας Κορέας έχει συρρικνωθεί κατά 20% τα τελευταία 6 χρόνια - περίπου 450.000 άτομα, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο κύριος λόγος πίσω από αυτή τη μείωση είναι το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στη χώρα - 0,75 παιδιά ανά γυναίκα, το οποίο είναι το χαμηλότερο στον κόσμο.

Η Νότια Κορέα διατηρεί υποχρεωτική την στρατιωτική θητεία κυρίως επειδή η χώρα βρίσκεται τεχνικά σε πόλεμο με τον γείτονα της, την Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από νοτιοκορεάτες ερευνητές τον Ιούλιο υποδείκνυε ότι η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες για να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Βόρεια Κορέα, η οποία πιστεύεται ότι διαθέτει 1,3 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες, όπως αναφέρει το BBC.

Η διαφορά στο μέγεθος των στρατών θέτει τη Νότια Κορέα σε «δομικά δύσκολη θέση για να αμυνθεί», σύμφωνα με τη μελέτη. Σημειώνεται επίσης ότι η Νότια Κορέα χρειάζεται «αποφασιστική δράση σε εθνικό επίπεδο» για να διατηρήσει τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες.

Ο αριθμός των μεραρχιών του στρατού της Νότιας Κορέας έχει μειωθεί από 59 σε 42 από το 2006, με μονάδες να έχουν διαλυθεί ή να έχουν συγχωνευθεί μεταξύ τους, σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Άμυνας.

Η Νότια Κορέα έχει αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό ως απάντηση στις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Ο αμυντικός της προϋπολογισμός για το 2025 ανέρχεται σε περισσότερα από 60 τρισεκατομμύρια γουόν (36.9 δισεκατομμύρια ευρώ) - περισσότερο από το ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας.

Στη Νότια Κορέα, όλοι οι άνδρες που είναι σε θέση να υπηρετήσουν υποχρεούνται να υπηρετήσουν 18 μήνες στρατιωτική θητεία, αν και γίνονται σπάνιες εξαιρέσεις - και μερικές φορές χορηγούνται αναβολές.

Η στρατιωτική θητεία δεν είναι αρεστή σε πολλούς άνδρες της χώρας, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το σύστημα διαταράσσει την καριέρα των νέων ανδρών. Η συζήτηση γύρω από το θέμα έχει επίσης συνδεθεί άρρηκτα με τις συζητήσεις για την ισότητα των φύλων.

Ορισμένοι συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες θα πρέπει επίσης να στρατολογούνται εν μέσω της επικείμενης δημογραφικής κρίσης της χώρας.

Η χώρα έχει σπάσει επανειλημμένα το δικό της ρεκόρ για το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο: 0,98 μωρά ανά γυναίκα το 2018, 0,84 το 2020, 0,72 το 2023 και 0,75 το 2024.

Εάν αυτό συνεχιστεί συνεχιστεί, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πληθυσμός της χώρας, που ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια, θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό σε 60 χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά κοντά στη Φραξιά Βόνιτσας

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο στρατός της χώρας συρρικνώθηκε κατά 20% λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (12/8) σε Αττική και ακόμα 9 περιφέρειες

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

14:42LIFESTYLE

Simone Susinna: Ο διάσημος ηθοποιός των ταινιών «365 Days» στην Μύκονο - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την Ευρώπη: Στο «κόκκινο» Ισπανία και Πορτογαλία με 44°C

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών - Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αυτόπτης μάρτυρας σε εμπρηστική ενέργεια ο δήμαρχος - Αίτημα για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλις Κούπερ: «Το Muppet show είναι η αγαπημένη μου εκπομπή»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση στο βαθύτερο σπήλαιο της χώρας – Βούτηξαν στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Σκάφος «ξεβράστηκε» σε παραλία της Χονολουλού λόγω ισχυρών ανέμων - Δείτε βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Φοβάται ο Γιάννης το θεριό - Viral το βίντεο της συνάντησης ανθρώπου με λιοντάρι

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο οδοκαθαριστής που γρονθοκοπήθηκε από πολίτη

13:46LIFESTYLE

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ