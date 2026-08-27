Νεπάλ: Μέσα σε 24 ώρες έλιωσε ο παγετώνας που έφερε τον όλεθρο - Στους 270 οι νεκροί

Snapshot Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ αυτών εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, αγνοούνται μετά τη φονική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, που προκάλεσε τουλάχιστον 270 θανάτους.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα, η οποία προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών και κατολισθήσεις σε κοιλάδες του Νεπάλ.

Οι κινεζικές αρχές ανέφεραν ότι 558 άτομα, εκ των οποίων 260 ξένοι, αγνοούνται στην περιοχή του λιμανιού Γκιρόνγκ στο Θιβέτ, ενώ περίπου 100 Κινέζοι αγνοούνται στην πλευρά του Νεπάλ.

Η ταχεία τήξη των παγετώνων, που επιταχύνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται πιθανή αιτία της κατάρρευσης του παγετώνα.

Οι πλημμύρες και κατολισθήσεις απειλούν τις ορεινές περιοχές των Ιμαλαΐων, με σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τους υδροηλεκτρικούς πόρους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Οι διασώστες συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοουμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επομένη της φονικής πλημμύρας που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 270 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Αυτό το κύμα προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, που ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών και πολλές κατολισθήσεις εδάφους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USCS).

Στο Νεπάλ, σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι στην περιοχή Νουακότ, βόρεια του Κατμαντού, καθώς και εκείνην του Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, οι αρχές του Νεπάλ παρέμεναν σήμερα το πρωί χωρίς νέα για 823 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση της αρχής διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης του Νεπάλ. Ανάμεσά τους, 517 ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων 178 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 33 Βρετανοί, 25 Καναδοί, 15 Αυστραλοί και 12 Ισραηλινοί, σύμφωνα με καταμέτρηση του νεπαλικού γραφείου τουρισμού.

Πριν από λίγο οι αρχές του Θιβέτ ανακοίνωσαν ότι περίπου 100 Ινδοί επισκέπτες που αγνοούνταν έχουν εντοπιστεί από διασώστες στο Νεπάλ.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 ξένοι, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χείμαρρους λάσπης που κατέκλυσαν το λιμάνι Γκιρόνγκ.

Περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι από τη νεπαλική πλευρά των συνόρων, δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 100 Κινέζοι υπήκοοι φέρονται ως αγνοούμενοι στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή στην πλευρά του Νεπάλ», δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν.

Η φονική ξαφνική πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Ρόιτερς, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο -- πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν χθες (σ.σ.: προχθές) καλυμμένοι από χιόνι και σήμερα [σ.σ. χθες] είναι ως επί το πλείστον σκέτος πάγος. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», είπε.

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα --δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα-- έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.

A massive flash flood hit the 🇳🇵Nepal-Tibet border, damaging roads and bridges. 🚨



- Tragically, 8 people died, while 384 travelers including 105 Indian tourists—are missing. Intense rescue operations are underway. pic.twitter.com/HTMKbdpKYi — Info Room (@InfoR00M) August 26, 2026

«Αυτό που μπορώ να δω στις [χθεσινές] πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, είναι ότι το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ.

Ο Άντριου Ζόλι από το Planet δήλωσε ότι ο οργανισμός του θα δώσει σύντομα πληρέστερη απεικόνιση με ελεύθερη πρόσβαση προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο.

«Η ανάλυση του Νταν υποδεικνύει ότι μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα κατάρρευσης παγετώνα, λόγω ταχείας τήξης», έγραψε ο Ζόλι στο LinkedIn. «Το αν αυτό, με τη σειρά του, είχε ένα κλιματικό στοιχείο είναι κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα εξεταστεί εξονυχιστικά τις επόμενες ημέρες».

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Ράσουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε πως η «προκληθείσα, μεταξύ άλλων, από παγετώνα» πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας μιας κατολίσθησης η οποία καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοανατολικά ενός περάσματος στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Πράκας Ποκχαρέλ, γεωλόγος της αρχής που εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.

🚨📦 ¡Entre la devastación y la supervivencia! Las escalofriantes imágenes en los alrededores del Puerto de Gyirong, en la frontera entre Nepal y China, muestran la magnitud del desastre tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.



En medio del lodo y las ruinas, se observa a… pic.twitter.com/ADWl6GlsKw — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 26, 2026

Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στον ορεινό όγκο Χίντου Κους των Ιμαλαΐων και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.

Ο οργανισμός αυτός ανέφερε χθες, Τετάρτη, πως η ξαφνική πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα συστήματα των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι, προσθέτοντας πως η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, φέρεται να αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.

Οικογένειες ψάχνουν συγγενείς ζωντανούς στα λασπόνερα

Η καταστροφή στο Νεπάλ και το Θιβέτ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Το υδρογραφικό σύστημα του ποταμού Lhende Khola έχει πλημμυρίσει δύο φορές σε διάστημα μόλις 14 μηνών, ενώ το ολοένα και πιο ασταθές σύστημα πάγου των Ιμαλαΐων απειλεί κοινότητες, υποδομές και υδροδοτικές πηγές σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου.

Ένα κορίτσι κλαίει καθώς περιμένει νέα για τους συγγενείς της που αγνοούνται μετά από ξαφνικές πλημμύρες στο Μπιντούρ, στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 AP

Η περιοχή είχε πληγεί από παρόμοιες ξαφνικές πλημμύρες τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν μια παγετώδης λίμνη στο Θιβέτ ξεχείλισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και μια γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα.

«Περιμένουν τη μαμά τους να γυρίσει σπίτι»

Μία ημέρα μετά την καταστροφή, οικογένειες περιμένουν ακόμη για να μάθουν νέα για τους αγαπημένους τους, αφού έχασαν επαφή μαζί τους κατά την διάρκεια των πλημμυρών.

Ο Ρατζίβ Ρέντι από την Νέα Ζηλανδία έχει να επικοινωνήσει με την αδερφή του από την Τρίτη, όταν εκείνη του έστειλε ένα μήνυμα για να του πει ότι κατευθύνεται προς τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα για μια πεζοπορία με φίλους.

«Όλοι μας περιμένουμε με αγωνία. Τα παιδιά της περιμένουν τη μαμά τους να γυρίσει σπίτι», δήλωσε ο Ρέντι στο CNN.

Η 44χρονη Σουχασίνι Ρέντι Καντιμάλα επρόκειτο να ταξιδέψει οδικώς προς τα σύνορα για να συναντηθεί με τις μεταναστευτικές αρχές το πρωί της Τετάρτης, πριν συνεχίσει προς το μονοπάτι Outer Kora στο Θιβέτ.

Ωστόσο, την Πέμπτη, οι διοργανωτές της πεζοπορίας ανακοίνωσαν ότι 31 άτομα που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην εκδρομή αγνοούνται. Ανάμεσά τους είναι οκτώ Αμερικανοί, επτά Βρετανοί, έξι Αυστραλοί, ένας Νεοζηλανδός, δύο Καναδοί, ένας Νοτιοαφρικανός και ένας Μαλαισιανός.

Η 44χρονη μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 4 και 16 ετών, είναι παθιασμένη πεζοπόρος και είχε ήδη προγραμματίσει άλλες εκδρομές στη Νέα Ζηλανδία, την πατρίδα της. Επίσης, ήλπιζε να κάνει πεζοπορία στο Όρος Έβερεστ το επόμενο έτος, είπε ο Ρέντι.

Από την πλευρά της, η Ασμίτα Νταχάλ, από το Νεπάλ, περιμένει μαζί με την οικογένειά της να γυρίσει ο μικρότερος αδελφός της στο σπίτι.

Το τελευταίο πράγμα που είπε ο 21χρονος Σουμάν Νταχάλ, ο οποίος είναι ξεναγός, στην αδελφή του την Τετάρτη ήταν «θα σε δω το πρωί». Μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά του όπου ξεναγούσε μια ομάδα τουριστών στο Sonam Guest House στο Τιμούρε, μια παραμεθόρια πόλη του Νεπάλ στην περιφέρεια Ρασούβα.

Εκείνο το βράδυ, όταν η ομάδα έφυγε για να πάει στην Κίνα, ο Νταχάλ έμεινε πίσω για να ετοιμαστεί να επιστρέψει στο σπίτι του στο Κατμαντού, αλλά από τότε δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί του.

«Το κινητό του είναι κλειστό και δεν έχουμε ιδέα πού βρίσκεται», δήλωσε η Ασμίτα Νταχάλ στο CNN. «Ανησυχούμε μήπως το λεωφορείο του παρασύρθηκε από τις πλημμύρες. Ανησυχούμε πάρα πολύ, αλλά ελπίζουμε σε ένα θαύμα».

Ολόκληρα κτήρια και γέφυρες θάφτηκαν κάτω από τα λασπόνερα

Πλάνα από drone που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα του Νεπάλ δείχνουν την κλίμακα της καταστροφής.

Ολόκληρα κτήρια είναι καλυμμένα από λασπόνερα στην Νουβάκοτ του Νεπάλ, η οποία είναι από μία από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σοβαρά. Στα ίδια πλάνα φαίνονται, συντρίμμια να κρέμονται από κλαδιά δέντρων, οχήματα να έχουν θαφτεί και μερικοί σοκαρισμένοι επιζώντες να είναι καλυμμένοι με λάσπη.

Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να διαφύγει κανείς.

«Όταν έφτασα στο παζάρι του Ντούνγκε, μέσα σε μισή ώρα, καταστράφηκε ολόκληρη την αγορά. Εκείνη την ώρα, πολλοί ετοιμάζονταν για να πάνε στη δουλειά τους», είπε ο Σόγιαμ Ρατζμπαντάρι, κάτοικος της περιοχής «Πόσοι άνθρωποι αγνοούνται ή έχουν χάσει τη ζωή τους, δεν γνωρίζουμε».

Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ και 826 αγνοούνται, ενώ στο Θιβέτ τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 558 αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Νεπαλέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δεκάδες γέφυρες καταστράφηκαν από τις πλημμύρες και σχεδόν 40 χιλιόμετρα δρόμων υπέστησαν ζημιές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες αναζήτησης.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης πολλά ελικόπτερα του στρατού αλλά και ιδιωτικά έχουν αποστελεί στις πληγείσες περιοχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις πληγείσες περιοχές μέσω ελικοπτέρων το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Τουλάχιστον οκτώ τουρίστες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Κατμαντού, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ομάδες του στρατού εκκένωσαν επίσης άτομα που είχαν παγιδευτεί εντός εγκαταστάσεων που συνδέονται με το υδροηλεκτρικό έργο Trishuli.

Οι διασώστες στο Νεπάλ εντόπισαν σορούς περίπου εκατό χιλιόμετρα μακριά από την ζώνη της καταστροφής, στην επαρχία Τσιτβάν. Δεκάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κατμαντού, για να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Στο Θιβέτ, μια κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στο χερσαίο συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ την Τετάρτη προκάλεσε πλημμύρες με λασπόνερο ύψους 1,5 μέτρων, ενώ σε ορισμένα τμήματα του δρόμου το ύψος ξεπέρασε τα 2 μέτρα, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι υπέστησαν ζημιές, ενώ διακόπηκαν οι επικοινωνίες, ανέφερε το κανάλι. Καθώς συνεχίζει να βρέχει ελαφρά στην περιοχή, ενδέχεται να σημειωθούν δευτερογενείς καταρρεύσεις ή κατολισθήσεις, πρόσθεσε.]

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται

Αξιωματούχοι στο Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι εκατοντάδες τουρίστες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και Ινδοί υπήκοοι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο όρος Κάιλας στο Θιβέτ, ένα ιερό μέρος για τους Ινδουιστές.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 34 Αυστραλοί που συμμετείχαν σε προσκυνήματα και πεζοπορικές εκδρομές αγνοούνται.

«Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι Αυστραλοί ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες προσκυνητών και εκδρομέων», δήλωσε η Γουόνγκ στους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ δεν έχει ακόμη ζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό, αλλά η Αυστραλία συντονίζεται με το Νεπάλ, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους οργανισμούς για να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 55 Μαλαισιανοί στο Κατμαντού αγνοούνται και δεν έχουν επικοινωνήσει με τους αγαπημένους τους.

Πώς έγινε η φονική πλημμύρα

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), ένας όγκος πάγου περίπου 600 μέτρων αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Ο όγκος έπεσε κατακόρυφα σχεδόν ένα χιλιόμετρο και συνετρίβη στον πυθμένα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια.

Η αποκόλληση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε σε 5,2 Ρίχτερ. Σε δευτερόλεπτα, ο πάγος, οι βράχοι και το νερό μετατράπηκαν σε μια θανατηφόρα μάζα που όρμησε προς τα κάτω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

Αυτή η μάζα έφραξε τον ποταμό. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα και, όταν αυτό υποχώρησε, η τεράστια μάζα νερού παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του: χωριά, γέφυρες, δρόμους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οτιδήποτε άλλο συνάντησε στο δρόμο του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, χωριά στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ και ο συνοριακός σταθμός Γκιρόνγκ στο Θιβέτ θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους.

Η USGS ανέφερε αρχικά το γεγονός ως σεισμό, αλλά τώρα το χαρακτηρίζει ως κατολίσθηση που καταγράφηκε από τους σεισμογράφους σαν να ήταν σεισμός μεγέθους 5,5, παρότι προκλήθηκε στην επιφάνεια από την πρόσκρουση και τις κινήσεις του εδάφους και των πετρωμάτων.

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