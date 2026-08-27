Νεπάλ: Η αποκόλληση παγετώνα έφερε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών

Ένα πρωτοφανές φυσικό φαινόμενο φέρεται να προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών και στη συνέχεια μια καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα τεράστιο τμήμα πάγου, πλάτους περίπου 600 μέτρων, αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Το κομμάτι πάγου φέρεται να κατρακύλησε σχεδόν ένα χιλιόμετρο κατακόρυφα, προσκρούοντας με τεράστια δύναμη στον πυθμένα της κοιλάδας και διαλυόμενο σε πάγο, βράχο και νερό.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης εκτιμάται ότι ήταν αρκετή για να προκαλέσει σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και ο μηχανισμός του φαινομένου εξακολουθούν να διερευνώνται.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τεράστιες ποσότητες πάγου, πετρωμάτων και νερού μετατράπηκαν σε μια φονική μάζα, η οποία κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

Η μάζα αυτή προκάλεσε προσωρινό φράγμα στον ποταμό, με αποτέλεσμα το νερό να συσσωρευτεί πίσω από αυτό. Όταν το φυσικό φράγμα υποχώρησε, το νερό απελευθερώθηκε απότομα, δημιουργώντας ένα καταστροφικό κύμα λάσπης, νερού και συντριμμιών που κατέκλυσε την κοιλάδα.

Χωριά, γέφυρες, δρόμοι και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις παρασύρθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ περιοχές της περιφέρειας Rasuwa στο Νεπάλ και το συνοριακό φυλάκιο του Gyirong στο Θιβέτ υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί έντονη βροχόπτωση στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν προειδοποιηθεί για τον κίνδυνο μιας τόσο μεγάλης πλημμύρας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 95 νεκρούς στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μεταξύ των αγνοουμένων εκτιμάται ότι βρίσκονται τουρίστες και προσκυνητές που κατευθύνονταν προς το Όρος Kailash. Θύματα και σοβαρές καταστροφές έχουν καταγραφεί και στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με έναν ορμητικό, καφέ χείμαρρο γεμάτο λάσπη και συντρίμμια να παρασύρει ολόκληρα σπίτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει φόβος για νέα απότομη άνοδο της στάθμης του νερού. Μέρος των υλικών που προκάλεσαν το αρχικό φράγμα εξακολουθεί να εμποδίζει τη ροή των υδάτων σε υψηλότερο σημείο, δημιουργώντας τον κίνδυνο ενός νέου ξαφνικού κύματος προς τις κατοικημένες περιοχές.

¿Qué pasó en Nepal?



Se desprendió un glaciar que generó un temblor de magnitud 5.2 y terminó en una avalancha de agua que nadie vio venir (aunque aún se investiga). Un sismo sacudió la frontera entre Nepal y el Tíbet.



Se presume que un bloque enorme de hielo de unos 600 metros… pic.twitter.com/ZwVT8EnPMW — HevercastroB (@HeverCastroB) August 26, 2026

Στους 162 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 162 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Νεπάλ, εξαιτίας της φονικής πλημμύρας που κατάπιε κυριολεκτικά ολόκληρες πόλεις. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 963 είναι οι αγνοούμενοι, με πολλούς να είναι τουρίστες και επισκέπτες στην περιοχή.

Όσο περνούν οι ώρες, ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να ανεβαίνει καθώς οι ομάδες διάσωσης κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τον μεγάλο όγκο λάσπης που έχει πλημμυρίσει την περιοχή Ρασούβα.

Οι πλημμύρες έπληξαν πόλεις και κοινότητες κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι στο Νεπάλ, καθώς και πέρα από τα σύνορα, στο Θιβέτ της Κίνας.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 19 γέφυρες που παρασύρθηκαν, καθώς και 40 χλμ. δρόμων που καταστράφηκαν. 13 υδροηλεκτρικά έργα στην περιοχή υπέστησαν ζημιές, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Πάνω από 200 φορτηγά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Την ίδια ώρα οι επιστήμονες αναθεωρούν τις αρχικές πληροφορίες για το πώς προκλήθηκε η βιβλική καταστροφή, καθώς τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα τεράστιο κομμάτι από παγόβουνο κατέρρευσε, πιθανώς λόγο της κλιματικής αλλαγής, και στη συνέχεια προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Πώς έγινε η φονική πλημμύρα

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), ένας όγκος πάγου περίπου 600 μέτρων αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Ο όγκος έπεσε κατακόρυφα σχεδόν ένα χιλιόμετρο και συνετρίβη στον πυθμένα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια.

Η αποκόλληση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε σε 5,2 Ρίχτερ. Σε δευτερόλεπτα, ο πάγος, οι βράχοι και το νερό μετατράπηκαν σε μια θανατηφόρα μάζα που όρμησε προς τα κάτω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

Αυτή η μάζα έφραξε τον ποταμό. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα και, όταν αυτό υποχώρησε, η τεράστια μάζα νερού παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του: χωριά, γέφυρες, δρόμους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οτιδήποτε άλλο συνάντησε στο δρόμο του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, χωριά στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ και ο συνοριακός σταθμός Γκιρόνγκ στο Θιβέτ θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Η USGS ανέφερε αρχικά το γεγονός ως σεισμό, αλλά τώρα το χαρακτηρίζει ως κατολίσθηση που καταγράφηκε από τους σεισμογράφους σαν να ήταν σεισμός μεγέθους 5,5, παρότι προκλήθηκε στην επιφάνεια από την πρόσκρουση και τις κινήσεις του εδάφους και των πετρωμάτων.

Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 963, με πολλούς από αυτούς να είναι τουρίστες. Συγκεκριμένα, 698 είναι κάτοικοι Νεπάλ και 265 αλλοδαποί. Από τους 160 νεκρούς, 157 έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Νεπάλ και 3 στην περιοχή του Θιβέτ, που ανήκει στην Κίνα.

Η χώρα δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από ορειβάτες που θέλουν να ανέβουν στα Ιμαλάια, αλλά και άλλους που επισκέπτονται τους εμβληματικούς ινδουιστικούς ναούς. Η οροσειρά που σημειώθηκε η κατολίσθηση βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων και χωρίζει το Νεπάλ από την Κίνα.

Από τους αγνοούμενους, οι εθνικότητες είναι οι εξής:

295 Νεπάλ

265 άγνωστη καταγωγή

133 Ινδία

54 ΗΠΑ

53 Ουκρανία

34 Αυστραλία

33 Βρετανία

24 Καναδάς

19 Μαλαισία

9 Νότια Κορέα

6 Σιγκαπούρη

6 Νότια Αφρική

5 Ιαπωνία

5 Νέα Ζηλανδία

4 Γερμανία

3 Γαλλία

2 Ιρλανδία

2 Ολλανδία

2 Ρωσία

2 Ισπανία

1 Φιλιππίνες

1 Πορτογαλία

1 Βέλγιο

1 Φινλανδία

1 Ουγγαρία

1 Ισραήλ

1 Λιθουανία

Οι χώρες προέλευσης έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία των αγνοουμένων και δηλώνουν έτοιμες να παρέχουν βοήθεια στο Νεπάλ.

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια

Ο ηγέτης της Κίνας απέστειλε 111 διασώστες στη συνοριακή πόλη Γκιρόνγκ. Κινέζος δημοσιογράφος ανέφερε ότι η ομάδα έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες μέχρι να φτάσει στην περιοχή, λόγω λάσπης και φερτών υλικών που βρίσκονται ακόμα στους δρόμους.

Το Νεπάλ έχει επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις του Στρατού, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, προκειμένου να αναζητήσουν αγνοούμενους και να βοηθήσουν στους απεγκλωβισμούς.

Την ίδια ώρα, περίπου 8 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στάλθηκαν από το κράτος του Νεπάλ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπνόσακους, κουβέρτες και προστατευτικά για τα κουνούπια.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ένας σύμβουλος του Προγράμματος Ανταπόκρισης σε Καταστάσεις Καταστροφής (Disaster Assistance Response) θα φτάσει τις επόμενες ώρες στην περιοχή, ενώ παρέχουν βοήθεια ύψους 500.000 δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα παρασχεθεί «μέσω της παγκόσμιας σύμβασης που έχει συνάψει με την οργάνωση Catholic Relief Services, για την παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και βοήθειας σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες».

Επίσης, η Διεθνής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ανέφερε πως αποδέσμευσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ) από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι στέλνει ιατρικά εφόδια.

Η Ινδία ανακοίνωσε την αποστολή 10 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ πολλές ακόμη χώρες όπως η ΗΠΑ, η Βρετανία, η Αυστραλία καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δηλώσει πως βρίσκονται σε αναμονή για οτιδήποτε χρειαστεί.

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