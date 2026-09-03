Βόλος: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της - Την έσωσε η γειτόνισσα

Snapshot Έγκυος 22χρονη στον Αλμυρό Βόλου έπεσε θύμα άγριας βίας από τον 28χρονο σύντροφό της μετά από καυγά.

Η γειτόνισσα που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 28χρονου.

Ο δράστης παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι κλώτσησε την έγκυο και ζήτησε ποινική διαμεσολάβηση.

Η παθούσα απουσίαζε επανειλημμένα από το δικαστήριο, με αποτέλεσμα την αναβολή της υπόθεσης για τις 17 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της έπεσε μία έγκυος γυναίκα στον Αλμυρό Βόλου, μετά από καυγά που ξέσπασε μεταξύ τους για ασήμαντη αιτία.

Σύμφωνα με το gegonota.news, γειτόνισσα βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να συλληφθεί και σε βάρος του να ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι στον Αλμυρό. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γειτόνισσα, ξέσπασε άγριος καυγάς και η κατάσταση πήρε πολύ γρήγορα επικίνδυνη τροπή. Ο 28χρονος επιτέθηκε στην 22χρονη σύντροφό του και την κλώτσησε στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη.

Η γειτόνισσα κάλεσε την αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη άμεσα. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε, καθώς η παθούσα δεν παρέστη στο δικαστήριο.

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Η 22χρονη απουσίαζε για ακόμη μία φορά από την αίθουσα και έτσι το δικαστήριο ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση για τις 17 Σεπτεμβρίου προκειμένου η 22χρονη να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να καταθέσει.

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