Eurovision: Ξεσπά η Λίντα Λαμπένιους από τη Φινλανδία για τα αποτελέσματα

Το όνομα της Λίντα Λαμπένιους απασχόλησε όσο κανένα άλλο στη φετινή Eurovision, καθώς για καιρό είχε θεωρηθεί το μεγάλο φαβορί. Η εκπρόσωπος της Φινλανδίας, ενάμιση μήνα μετά τον τελικό όπου κέρδισε η Dara από τη Βουλγαρία, σπάει τη σιωπή της.

Συγκεκριμένα, παραχώρησε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στη σουηδική εφημερίδα Expressen, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της για την τελική έκβαση της ψηφοφορίας.

«Νομίζω ότι η ψηφοφορία είναι ταυτόχρονα μια φάρσα και ότι υπάρχουν αγορασμένες ψήφοι και κάθε είδους ανοησίες από πίσω της», σχολίασε χαρακτηριστικά. «Ο στόχος μου δεν ήταν πραγματικά να κερδίσω. Φέτος η Δανία ήταν πίσω μας, η Γαλλία, η οποία είχε την καλύτερη τραγουδίστρια στον διαγωνισμό, ήταν πολύ πίσω, το Ισραήλ ήταν δεύτερο και ήταν στα πρόθυρα της νίκης, η Felicia (Σουηδία) ήταν στην 20ή θέση… Νομίζω ότι είναι απάτη με όλα όσα συμβαίνουν στον διαγωνισμό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν τον εμπιστεύομαι», τόνισε για τα αποτελέσματα της Eurovision στη Βιέννη.

Να σημειωθεί ότι όλα αυτά έρχονται μετά το ήδη τεταμένο κλίμα της φετινής Eurovision, όπου Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία, απείχαν λόγω της ισραηλινής συμμετοχής. H EBU δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

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