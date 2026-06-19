Η Porsche δημιούργησε τρεις μοναδικές 911 εμπνευσμένες από το Toy Story

Του Γιάννη Σκουφή

Η Porsche συνηθίζει να εντυπωσιάζει με τα ειδικά προγράμματα εξατομίκευσης Sonderwunsch, όμως αυτή τη φορά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Η γερμανική εταιρεία αποκάλυψε τρεις μοναδικές Porsche 911 εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες του Toy Story 5, δημιουργώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα πρότζεκτ των τελευταίων ετών.

Τα τρία αυτοκίνητα δεν κατασκευάστηκαν κατόπιν παραγγελίας πελάτη, αλλά αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας της Porsche. Μετά την επίσημη παρουσίασή τους στο Λος Άντζελες, θα διατεθούν σε έναν ιδιώτη αγοραστή στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης που θα ενισχύσει οργανισμούς όπως οι Big Brothers Big Sisters of America, ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και το Starlight Children’s Foundation.

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Αναμφίβολα, η πιο εντυπωσιακή από τις τρεις είναι η Porsche 911 GT3 RS που είναι εμπνευσμένη από τον Buzz Lightyear. Το αμάξωμα συνδυάζει λευκές, πράσινες, μωβ και κόκκινες αποχρώσεις, ενώ στο εσωτερικό συναντά κανείς ειδικές επενδύσεις και λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον διάσημο διαστημικό ήρωα.

Η δεύτερη δημιουργία βασίζεται στην Porsche 911 Carrera T και είναι αφιερωμένη στον Woody. Ξεχωρίζει για τη μοναδική μπλε απόχρωση που θυμίζει τζιν ύφασμα, καθώς και για τις χρυσές και καφέ λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο ντύσιμο του αγαπημένου καουμπόι.

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Τη συλλογή ολοκληρώνει η Porsche 911 Targa 4 GTS με θέμα την Jessie. Η ειδική λευκή μεταλλική βαφή συνδυάζεται με μπλε και κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ το εσωτερικό περιλαμβάνει ακόμη και μοτίβα που θυμίζουν το χαρακτηριστικό στιλ της ηρωίδας της Pixar.

Οι τρεις συλλεκτικές 911 αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εξατομίκευση της Porsche, συνδυάζοντας τον κόσμο του κινηματογράφου με αυτόν των σπορ αυτοκινήτων με έναν τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος.