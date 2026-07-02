Αυτό το αγωνιστικό Lada πωλείται σήμερα όσο μια Porsche

Ένα αυθεντικό Lada 2105 VFTS, που συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Ράλλυ Αυστρίας τη δεκαετία του '80, αναζητά νέο ιδιοκτήτη με τιμή που ξεπερνά τις 63.000 ευρώ.

Newsbomb

Αυτό το αγωνιστικό Lada πωλείται σήμερα όσο μια Porsche
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Όταν γίνεται λόγος για ιστορικά αγωνιστικά του Group B, τα πρώτα ονόματα που έρχονται στο μυαλό είναι η Lancia, η Audi ή η Peugeot. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα σπάνιο Lada 2105 VFTS αποδεικνύει ότι ακόμη και τα σοβιετικά μοντέλα μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη συλλεκτική αξία, αρκεί να διαθέτουν τη σωστή ιστορία.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το 1981 στο εργοστάσιο της AvtoVAZ ως ένα απλό Lada 2105. Η πραγματική του πορεία, όμως, ξεκίνησε το 1985, όταν μετατράπηκε σε αγωνιστικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές VFTS (Vilnius Fabrika Transportnych Sredstv), οι οποίες είχαν εξελιχθεί ειδικά για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες ράλλυ.

Η μετατροπή πραγματοποιήθηκε από τον αυστριακό εισαγωγέα της Lada, ÖAF, υπό την καθοδήγηση του γνωστού οδηγού και μηχανικού Rudi Stohl. Από το 1985 έως και το 1989 το Lada συμμετείχε ανελλιπώς στο Πρωτάθλημα Ράλλυ Αυστρίας, οδηγούμενο από τους Rudi Strobl, Rainer Walenczko και Engelbert Helm.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας παρέμεινε για πολλά χρόνια αποθηκευμένο σε γκαράζ στην Αυστρία. Ο σημερινός ιδιοκτήτης το απέκτησε το 2018 και προχώρησε σε προσεκτική αποκατάσταση με τη βοήθεια ειδικών στα ιστορικά αγωνιστικά. Το 2020 απέκτησε Historic Technical Passport (HTP) από τη FIA, γεγονός που του επιτρέπει να συμμετέχει σε ιστορικούς αγώνες.

Εξωτερικά ξεχωρίζει χάρη στα φαρδιά φτερά, το μεγάλο εμπρός σπόιλερ, τη μικρή αεροτομή στο πίσω μέρος, τους πρόσθετους προβολείς και τα πλαστικά παράθυρα που συμβάλλουν στη μείωση του βάρους. Οι λευκές ζάντες πέντε ακτίνων ολοκληρώνουν την αυθεντική εικόνα ενός αγωνιστικού της δεκαετίας του '80.

Το εσωτερικό είναι αυστηρά προσανατολισμένο στους αγώνες, με δύο αγωνιστικά μπάκετ, πλήρη κλωβό ασφαλείας, πρόσθετα όργανα και διακόπτες και φυσικά κανένα στοιχείο άνερσης.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος 1.600 κ.εκ., ο οποίος χάρη σε δύο διπλά καρμπιρατέρ Weber και αναβαθμισμένη εισαγωγή αποδίδει 128 ίππους, έναντι των μόλις 75 της στάνταρ έκδοσης. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός κιβωτίου dog-leg με πέντε κοντές σχέσεις και μπλοκέ διαφορικού Torsen, ενώ το συνολικό βάρος περιορίζεται στα περίπου 920 κιλά.

Το αγωνιστικό Lada διατίθεται προς πώληση μέσω του eBay Γερμανίας με τιμή 63.000 ευρώ. Το ποσό μπορεί να μοιάζει υψηλό για ένα αυτοκίνητο που βασίζεται σε ένα απλό σοβιετικό οικογενειακό μοντέλο, όμως η σπανιότητα, η αυθεντική αγωνιστική ιστορία και η πιστοποίηση της FIA το μετατρέπουν σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κομμάτι για συλλέκτες ιστορικών αυτοκινήτων.

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