Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς - Βίντεο

Την ώρα που κατευθύνονταν προς Αμφιλοχία ο 55χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας.

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο 55χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην Εθνική Οδό Αντιρρίου
  • Ιωαννίνων και το όχημα βγήκε εκτός πορείας.
  • Το αυτοκίνητο παρέσυρε συρματόπλεγμα, κατέληξε σε έκταση κοντά στην τεχνητή λίμνη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
  • Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.
  • Η Πυροσβεστική επενέβη για την κατάσβεση της φωτιάς και η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
  • Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα και σε συρματόπλεγμα κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα του Αχελώου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, την ώρα που κατευθύνονταν προς Αμφιλοχία ο οδηγός και μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ηλικίας 55 χρόνων, έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας.

Τελικώς, αφού παρέσυρε το συρματόπλεγμα κατέληξε σε έκταση δίπλα από την τεχνητή λίμνη και έγινε παρανάλωμα του πυρός. Σαν από θαύμα ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και πολύ περισσότερο πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο για κατάσβεση της φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ παράλληλα προκλήθηκαν φθορές σε συρμάτινη περίφραξη. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Δείτε βίντεο του agriniopress:

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone και τα υπερσύχρονα ραντάρ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα Σχολεία στο Μαρκόπουλο Τετάρτη και Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία διαψεύδει τον Τραμπ - Δεν κλείσαμε τον εναέριο χώρο μας στις ΗΠΑ - Ποιες χώρες έχουν πει «όχι»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Ξαναρχίζει αύριο η δίκη για τα Τέμπη - 100 θέσεις προστέθηκαν στην αίθουσα - Ισχυρή αστυνόμευση

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Ιρλανδία: Ένοπλοι έβαλαν βόμβα σε όχημα διανομέα και τον έστειλαν σε αστυνομικό τμήμα

17:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το μεγάλο μου λάθος» – Η παραδοχή του Γουόρεν Μπάφετ που κόστισε δισεκατομμύρια

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

17:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «Billion club» στο Release Athens

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν και Κίνα ανακοίνωσαν σχέδιο 5 σημείων για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Τι περιλαμβάνει

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ρωσική επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη: Θέλει δικούς του στην Εκκλησία Γεωργίας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστα τα αίτια θανάτου 91χρονης και 56χρονης μετά την αποκάλυψη των σορών

17:08ΑΠΟΨΕΙΣ

Το σχολείο που έχουμε δεν αρκεί για τον κόσμο που έρχεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Η Χεζμπολάχ κατέλαβε χριστιανικό χωριό στον Λίβανο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκουδάκι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα - Εντοπίστηκε νεκρό στο Δροσερό

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας και η πίκρα της Ελισάβετ

17:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραγωγοί υπέβαλαν «ψεύτικα στοιχεία» αξιοποιώντας το «τρικ της τεχνικής λύσης»

17:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» Λάρισας

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» από το Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Αύξηση πληθωρισμού, κάμψη της ανάπτυξης λόγω Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 38χρονη ξυλοκοπήθηκε από πρώην σύντροφο και τη νυν φίλη του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Μάνης για απόφαση ΣτΕ για ομόφυλα ζευγάρια: Ηθικό και εθνικό χρέος μην φτάσουμε σε διολίσθηση

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

16:28ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε υγιεινά τη νηστεία του Πάσχα: Πιθανά οφέλη και κίνδυνοι

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: Μόνο θρησκευτικές τελετές

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: To Ισραήλ ετοιμάζεται για εβδομάδες επιθέσεων - Οι ΗΠΑ έριξαν βόμβες Bunker Buster σε ιρανική αποθήκη πυρομαχικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ