Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς - Βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα του Αχελώου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, την ώρα που κατευθύνονταν προς Αμφιλοχία ο οδηγός και μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ηλικίας 55 χρόνων, έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας.

Τελικώς, αφού παρέσυρε το συρματόπλεγμα κατέληξε σε έκταση δίπλα από την τεχνητή λίμνη και έγινε παρανάλωμα του πυρός. Σαν από θαύμα ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και πολύ περισσότερο πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο για κατάσβεση της φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ παράλληλα προκλήθηκαν φθορές σε συρμάτινη περίφραξη. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

