Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος για το μαχαίρωμα του 16χρονου

Τρεις ακόμη νεαροί που εμπλέκονται στο επεισόδιο αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι.

Αυτοβούλως, με συνοδεία δικηγόρου παραδόθηκε ένας 17χρονος για τον τραυματισμό του 16χρονου στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 17χρονος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε συγκαταλεγόταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές πως ήταν εκείνος που τραυμάτισε τον 16χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Παρά την ομολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Παράλληλα, ακόμη τρεις νεαροί που εμπλέκονται στο επεισόδιο του Σαββάτου, αφέθηκαν ελεύθεροι