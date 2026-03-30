Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

Ο 55χρονος πλέον κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου
  • Ο 55χρονος δράστης της ληστείας σε βενζινάδικο στο Αγρίνιο παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές μετά από εξομολόγηση σε ιερέα.
  • Ο δράστης επέστρεψε τα 695 ευρώ που είχε κλέψει από το ταμείο του βενζινάδικου.
  • Η ληστεία έγινε στις 25 Μαρτίου, με τον δράστη να φορά κράνος και να απειλεί τον υπάλληλο.
  • Πίσω από την πράξη του 55χρονου κρύβονται προβλήματα ψυχικής υγείας που οδήγησαν στη ληστεία.
  • Ο ιερέας του Αγρινίου, γνωστός για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, είχε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί.
Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (25/3) σε βενζινάδικο στην περιοχή του Αγρινίου.

Ο δράστης φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο βενζινάδικο το βράδυ ανήμερα της 25ης Μαρτίου, απείλησε τον υπάλληλο και έφυγε με τις εισπράξεις προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ωστόσο, όπως φαίνεται οι τύψεις οδήγησαν τον 55χρονο δράστη στην εκκλησία όπου εξομολογήθηκε σε ιερέα την πράξη του. Ο 55χρονος στη συνέχεια συνοδεία του ιερέα μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου παραδέχθηκε την πράξη του και επέστρεψε μέχρι και το τελευταίο ευρώ και τα 695 ευρώ που άρπαξε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής.

Πίσω από την πράξη του 55χρονου υποβόσκουν προβλήματα ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν υπό το βάρος κάποιων καταστάσεων να πάρει την απόφαση να ληστέψει. Κατά συνέπεια, πλέον κρατείται προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του.

Όσο για τον πνευματικό του, πρόκειται για ιερέα του Αγρινίου, γνωστό για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί στις Αρχές.

Στο παρακάτω βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται τα δευτερόλεπτα της ληστείας:

Με πληροφορίες από sinidisi.gr, agriniotv.gr

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Νεκρός 13χρονος και οκτώ τραυματίες

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μας κόβεται ξαφνικά η όρεξη όταν αρρωσταίνουμε

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Υπάλληλος βενζινάδικου υπεξαίρεσε πάνω από 100.000 ευρώ - Πώς δρούσε

18:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκάλης για Γκούμα: Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε λειτουργία οι μακρύτερες κυλιόμενες σκάλες του κόσμου - Έχουν μήκος ένα χιλιόμετρο

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Πελικό στη Σουηδία: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στο κατηγορητήριο για τον 62χρονο που «πούλησε» σε πάνω από 120 άνδρες τη σύζυγό του

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν

18:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου - Μέχρι πότε είναι η νέα διορία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 14χρονος μαχαιρώθηκε έξω από σχολείο, στο Αμβούργο

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρασε από την επιτροπή της Βουλής το Fuel Pass - Αύριο στην ολομέλεια το νομοσχέδιο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικός εκπαιδευτικός συνεργάτης του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

18:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία από την ημέρα της δολοφονίας και οι αντιφάσεις του ερασιτέχνη ψαρά

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από πότε ισχύει το νυχτερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

18:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου - Μέχρι πότε είναι η νέα διορία

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

18:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία από την ημέρα της δολοφονίας και οι αντιφάσεις του ερασιτέχνη ψαρά

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό των σορών της μητέρας και τις αδελφής του - Νέες μαρτυρίες στο Newsbomb

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 130 παραβάσεις σε 48 ώρες «έπιασαν» οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρασε από την επιτροπή της Βουλής το Fuel Pass - Αύριο στην ολομέλεια το νομοσχέδιο

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ