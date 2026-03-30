Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (25/3) σε βενζινάδικο στην περιοχή του Αγρινίου.

Ο δράστης φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο βενζινάδικο το βράδυ ανήμερα της 25ης Μαρτίου, απείλησε τον υπάλληλο και έφυγε με τις εισπράξεις προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ωστόσο, όπως φαίνεται οι τύψεις οδήγησαν τον 55χρονο δράστη στην εκκλησία όπου εξομολογήθηκε σε ιερέα την πράξη του. Ο 55χρονος στη συνέχεια συνοδεία του ιερέα μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου παραδέχθηκε την πράξη του και επέστρεψε μέχρι και το τελευταίο ευρώ και τα 695 ευρώ που άρπαξε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής.

Πίσω από την πράξη του 55χρονου υποβόσκουν προβλήματα ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν υπό το βάρος κάποιων καταστάσεων να πάρει την απόφαση να ληστέψει. Κατά συνέπεια, πλέον κρατείται προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του.

Όσο για τον πνευματικό του, πρόκειται για ιερέα του Αγρινίου, γνωστό για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί στις Αρχές.

Στο παρακάτω βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται τα δευτερόλεπτα της ληστείας:

Με πληροφορίες από sinidisi.gr, agriniotv.gr

