Αποκλειστικός εκπαιδευτικός συνεργάτης του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου οι Σχολές ΑΛΦΑ

Ο Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος «τρέχει» για 17η χρονιά στο ομορφότερο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας με σημείο εκκίνησης το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του Παλαιού Φαλήρου και οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ -δίνοντας συνεπές «παρών» στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις- δεν θα μπορούσαν παρά να υποστηρίξουν αυτόν τον σπουδαίο αθλητικό θεσμό!

Πρωτοπορώντας στον Εθελοντισμό και ενισχύοντας σε κάθε ευκαιρία τη διασύνδεση Αθλητισμού- Εκπαίδευσης- Εθελοντισμού, ο κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη είναι Αποκλειστικός Εκπαιδευτικός Συνεργάτης στον εν λόγω μαραθώνιο, με τη συμμετοχή σπουδαστών του από τους Τομείς:

Παιδαγωγικών & Εργοθεραπείας , για δωρεάν face painting και δημιουργική απασχόληση των μικρών «δρομέων» (που θα συμμετάσχουν στον Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1χλμ.)

& , για δωρεάν και δημιουργική απασχόληση των μικρών «δρομέων» (που θα συμμετάσχουν στον Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1χλμ.) Φυσικοθεραπείας ,για υπηρεσίες χαλαρωτικής μάλαξης και αποθεραπείας στους δρομείς μετά την ολοκλήρωση του μαραθωνίου

,για και αποθεραπείας στους δρομείς μετά την ολοκλήρωση του μαραθωνίου Μαγειρικής , με ένα δημιουργικό Pasta Station για συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους κάθε ηλικίας

Αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου διεθνών αθλητών στη χώρα μας, ο 17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος αποτελεί σημείο αναφοράς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, συμβολίζοντας τη σημασία της συμμετοχής, του αθλητικού ιδεώδους, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς στη διοργάνωση περιλαμβάνεται ο Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ» 1 ή 2 χλμ., προς υποστήριξη του συλλόγου που βρίσκεται στο πλευρό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία.

Οι διαδρομές του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου: Ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ., Σκυταλοδρομία 21,1 χλμ., Τέταρτο Μαραθώνιος 10+ χλμ., Αγώνας Δρόμου 5 χλμ., Δυναμικό Βάδισμα 5 χλμ., Παιδικός Αγώνας Δρόμου 1χλμ., Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ» 1 ή 2 χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ , με γνώμονα την πρωτοβουλία τους «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», έχουν στηρίξει διαχρονικά πλήθος μαραθωνίων όπως: Athens Half Marathon, Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος», Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, Kallithea Run, No Finish Line Athens, Run Together Athens, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες: