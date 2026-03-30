Αποκλειστικός εκπαιδευτικός συνεργάτης του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου οι Σχολές ΑΛΦΑ

Ο Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος «τρέχει» για 17η χρονιά στο ομορφότερο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας με σημείο εκκίνησης το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο του Παλαιού Φαλήρου και οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ -δίνοντας συνεπές «παρών» στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις- δεν θα μπορούσαν παρά να υποστηρίξουν αυτόν τον σπουδαίο αθλητικό θεσμό!

Πρωτοπορώντας στον Εθελοντισμό και ενισχύοντας σε κάθε ευκαιρία τη διασύνδεση Αθλητισμού- Εκπαίδευσης- Εθελοντισμού, ο κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη είναι Αποκλειστικός Εκπαιδευτικός Συνεργάτης στον εν λόγω μαραθώνιο, με τη συμμετοχή σπουδαστών του από τους Τομείς:

  • Παιδαγωγικών & Εργοθεραπείας, για δωρεάν face painting και δημιουργική απασχόληση των μικρών «δρομέων» (που θα συμμετάσχουν στον Παιδικό Αγώνα Δρόμου 1χλμ.)
  • Φυσικοθεραπείας,για υπηρεσίες χαλαρωτικής μάλαξης και αποθεραπείας στους δρομείς μετά την ολοκλήρωση του μαραθωνίου
  • Μαγειρικής, με ένα δημιουργικό Pasta Station για συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους κάθε ηλικίας

Αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου διεθνών αθλητών στη χώρα μας, ο 17οςΔιεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος αποτελεί σημείο αναφοράς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, συμβολίζοντας τη σημασία της συμμετοχής, του αθλητικού ιδεώδους, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς στη διοργάνωση περιλαμβάνεται ο Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ» 1 ή 2 χλμ., προς υποστήριξη του συλλόγου που βρίσκεται στο πλευρό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία.

Οι διαδρομές του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου: Ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ., Σκυταλοδρομία 21,1 χλμ., Τέταρτο Μαραθώνιος 10+ χλμ., Αγώνας Δρόμου 5 χλμ., Δυναμικό Βάδισμα 5 χλμ., Παιδικός Αγώνας Δρόμου 1χλμ., Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς «ΑΛΜΑ» 1 ή 2 χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, με γνώμονα την πρωτοβουλία τους «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», έχουν στηρίξει διαχρονικά πλήθος μαραθωνίων όπως: Athens Half Marathon, Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος», Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, Kallithea Run, No Finish Line Athens, Run Together Athens, κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
  • https://www.iekalfa.gr/
  • https://poseidon-athenshalfmarathon.com/el/
19:05ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Νεκρός 13χρονος και οκτώ τραυματίες

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μας κόβεται ξαφνικά η όρεξη όταν αρρωσταίνουμε

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Υπάλληλος βενζινάδικου υπεξαίρεσε πάνω από 100.000 ευρώ - Πώς δρούσε

18:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκάλης για Γκούμα: Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σε λειτουργία οι μακρύτερες κυλιόμενες σκάλες του κόσμου - Έχουν μήκος ένα χιλιόμετρο

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Πελικό στη Σουηδία: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στο κατηγορητήριο για τον 62χρονο που «πούλησε» σε πάνω από 120 άνδρες τη σύζυγό του

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν

18:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου - Μέχρι πότε είναι η νέα διορία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 14χρονος μαχαιρώθηκε έξω από σχολείο, στο Αμβούργο

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρασε από την επιτροπή της Βουλής το Fuel Pass - Αύριο στην ολομέλεια το νομοσχέδιο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικός εκπαιδευτικός συνεργάτης του 17ου Διεθνούς Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

18:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία από την ημέρα της δολοφονίας και οι αντιφάσεις του ερασιτέχνη ψαρά

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από πότε ισχύει το νυχτερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

18:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου - Μέχρι πότε είναι η νέα διορία

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

18:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία από την ημέρα της δολοφονίας και οι αντιφάσεις του ερασιτέχνη ψαρά

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Τι υποστήριζε ο 54χρονος πριν τον εντοπισμό των σορών της μητέρας και τις αδελφής του - Νέες μαρτυρίες στο Newsbomb

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

16:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικαίωση Τυχεροπούλου: Το δικαστήριο ακυρώνει την καθαίρεση και διατάσσει επανατοποθέτηση

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ 4ος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

