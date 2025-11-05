Θεοφανία Παπαθωμά: «Η δημοσιότητα είναι κατάρα, επηρεάζει τα πάντα στη ζωή»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τη Νομική, τα μελλοντικά της σχέδια στην υποκριτική και τη σχέση της με τη δημοσιότητα

Για τις σπουδές της στη Νομική, τα επαγγελματικά της σχέδια και τη σχέση της με τη δημοσιότητα μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star η Θεοφανία Παπαθωμά.

«Γράφω κωμωδία, τηλεοπτικά συζητάω κάτι για του χρόνου, θα δούμε… Έχω γράψει ήδη κάποιο σενάριο για κωμωδία σε κανάλι και το προωθώ. Έχω κάνει κάποιες επαφές, θα κάνω κι άλλες», είπε αρχικά η Θεοφανία Παπαθωμά.

Για το πτυχίο της στη Νομική, η ηθοποιός ανέφερε: «Όταν πήγα να ορκιστώ στο δικαστήριο με αναγνώρισαν όλοι. Δεν μπορώ να παρευρεθώ σε καμία δίκη και να πω πως είμαι δικηγόρος».

«Θεωρώ τη δημοσιότητα κατάρα. Όποιος μου λέει “θέλω να γίνω διάσημος”, του λέω να μη γίνει, δεν είναι καλό πράγμα. Επηρεάζει τα πάντα στη ζωή. Τη σχέση σου, τα παιδιά, όλα. Δεν είναι καλό πράγμα η δημοσιότητα. Είναι ένα αναγκαίο κακό», είπε καταλήγοντας η Θεοφανία Παπαθωμά.

