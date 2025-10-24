Θεοφανία Παπαθωμά: «Έχω νιώσει περισσότερο ανταγωνισμό από άνδρες στην υποκριτική»

Για τον ανταγωνισμό που έχει βιώσει στην δουλειά της, την μητρότητα αλλά και το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι περισσότερο ανταγωνισμό έχει συναντήσει στην δουλειά της από άνδρες παρά από γυναίκες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι γυναίκες έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους.

«Περισσότερο ανταγωνισμό ένιωσα στην υποκριτική από άνδρες. Έχουμε μία αλληλεγγύη εμείς οι γυναίκες μεταξύ μας. Δεν έχω αντιμετωπίσει άσχημες συμπεριφορές στη δουλειά, γιατί μάλλον γράφει ότι δεν το ανέχομαι, αλλά και κάποιες φορές παλαιότερα, ίσως και εκτός δουλειάς έφυγα κατευθείαν. Δεν κάθομαι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ», ανέφερε αρχικά η Θεοφανία Παπαθωμά.

Για τη μητρότητα, η ηθοποιός είπε: «Όταν γίνεσαι μαμά, εννοείται ότι όλη σου η ζωή αλλάζει πάρα πολύ. Υπήρξαν διαστήματα πολύ μεγάλα που αναγκαστικά μπαίνεις σε δεύτερη μοίρα και η προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου, η Θεοφανία Παπαθωμά απάντησε: «Δεν ξέρω τι μπορεί να σου φέρει η ζωή, αλλά αισθάνομαι ολοκληρωμένη, ότι δηλαδή δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή με όλα αυτά που κάνω. Όταν είσαι στα φώτα της δημοσιότητας, δεν μπορείς να αποφύγεις τα δημοσιεύματα. Καλά ή κακά, αληθινά ή ψέματα τα υφίστασαι. Η δημοσιότητα είναι δύσκολο πράγμα, αλλά είναι το τίμημα για αυτό που κάνεις. Δεν είναι όλα ρόδινα, ούτε είναι όλα τέλεια. Κάτι κάνεις, κάτι πληρώνεις, κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις».

