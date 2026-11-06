Οργή ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή ότι ψήφισε το 77% του νομοσχεδίου για τους servicers

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τη Νέα Δημοκρατία για διαστρέβλωση της ψηφοφορίας στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, καθώς η πλειοψηφία των άρθρων αφορούν άλλες ρυθμίσεις και όχι μόνο το ιδιωτικό χρέος.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε κατά της αρχής του νομοσχεδίου, υπερψήφισε άρθρα που βελτιώνουν τη θέση των δανειοληπτών και κατήγγειλε την κυβέρνηση για απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω της διαρροής.

Η απόσυρση του άρθρου 23, που θα επέτρεπε στα funds να αποκτούν ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική απόφαση σε περίπτωση απώλειας δόσεων, αποδίδεται στην παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής ρύθμισης για τις 120 δόσεις και προτείνει πιο ευνοϊκούς όρους με χαμηλότερο επιτόκιο.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η προστασία των δανειοληπτών απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και σαφείς κανόνες για τη λειτουργία των funds και των servicers. Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε διαρροή κοινοβουλευτικών πηγών της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση, παρά τη σφοδρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, υπερψήφισε τελικά το 77% των άρθρων του.

Η διαρροή έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στη Βουλή, με το κυβερνών κόμμα να επιχειρεί να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στην καταγγελτική ρητορική του ΠΑΣΟΚ και τη στάση του κατά την ψήφιση των επιμέρους διατάξεων. Ωστόσο, από τη Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτή την ερμηνεία, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για διαστρέβλωση της πραγματικής εικόνας της ψηφοφορίας.

ΠΑΣΟΚ: «Η διαρροή αξίζει μια θέση στα βιβλία της προπαγάνδας»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνεται ότι η κυβερνητική διαρροή παραλείπει μια κρίσιμη λεπτομέρεια: Από τα συνολικά 390 άρθρα του νομοσχεδίου, μόλις τα πρώτα 41 αφορούν το ιδιωτικό χρέος.

Τα υπόλοιπα 349 άρθρα, όπως εξηγεί η Χαριλάου Τρικούπη, περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση έξι ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και σειρά άλλων ρυθμίσεων για τις τράπεζες, τις κεφαλαιαγορές, τα κρυπτονομίσματα, το δημόσιο λογιστικό και τις συντάξεις.

«Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την προστασία των δανειοληπτών από τα funds;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση αθροίζει όλες τις διατάξεις προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση επικροτεί την πολιτική της στο ιδιωτικό χρέος.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα υψηλοί τόνοι, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τη διαρροή «άξια μιας θέσης στα βιβλία της προπαγάνδας» και να καταλήγει με τη φράση «Τόσο ευτελείς, τόσο αλαζονικά αμετροεπείς».

Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι καταψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, υπερψήφισε διατάξεις που έκρινε ότι βελτιώνουν τη θέση των δανειοληπτών και αντιτάχθηκε σε όσες θεωρούσε προβληματικές.

Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα της απόσυρσης του επίμαχου άρθρου 23, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή της υπήρξε καθοριστική προκειμένου να αποτραπεί «άλλο ένα δώρο στα funds».

Η διαρροή της ΝΔ για τα «τρία διαφορετικά πράγματα»

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας, από τα 371 άρθρα που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τα 285, δηλαδή το 77%.

Οι ίδιες πηγές σχολίασαν σκωπτικά τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να ψηφίσει «τρία διαφορετικά πράγματα για το ίδιο νομοσχέδιο»: «ΟΧΙ» επί της αρχής, «ΝΑΙ» στο 77% των άρθρων και «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η υπερψήφιση επιμέρους διατάξεων δεν συνιστά αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής για τους δανειολήπτες, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη καταθέσει δική του ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις και την αυστηρότερη εποπτεία των τραπεζών και των funds.

Ανδρουλάκης: «Απέδειξαν ότι είναι μπροστινοί των funds»

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο BEST TV και τον Θ. Κανελλόπουλο, συνέχισε τη σφοδρή κριτική του προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος και την απόσυρση του άρθρου 23.

«Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι συγκρούεται με τα funds. Σοβαρά; Πώς συγκρούεται; Επτάμισι χρόνια πού ήταν;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες στην επικοινωνία τους με τις εταιρείες διαχείρισης οφειλών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 23, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα επέτρεπε στα funds, σε περίπτωση απώλειας ορισμένων δόσεων μιας ρύθμισης, να προχωρούν στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας χωρίς δικαστική απόφαση.

«Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μπροστινοί των funds», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η απόσυρση της διάταξης ήρθε μετά την ισχυρή παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής ρύθμισης για τις 120 δόσεις, επισημαίνοντας ότι «οι 120 δόσεις έχουν αξία, όταν βάζεις κριτήρια που επιτρέπουν τη βιώσιμη ρύθμιση». Όπως υποστήριξε, οι κυβερνητικές προϋποθέσεις περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, ενώ αντιπαρέβαλε το επιτόκιο 5,8% που ανέφερε για τη ρύθμιση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιτόκιο 3%.

Η κεντρική θέση της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει ότι η προστασία των δανειοληπτών απαιτεί ουσιαστικές και βιώσιμες ρυθμίσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και σαφείς κανόνες στη λειτουργία των funds και των servicers. Πρόκειται για τις βασικές κατευθύνσεις της νομοθετικής πρότασης που έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, την οποία αντιπαραβάλλει με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

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