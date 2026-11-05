ΠΑΣΟΚ: Κατήγγειλε το νομοσχέδιο, ψήφισε το 77% των άρθρων του και στο τέλος δήλωσε… «παρών»

Μια πραγματικά αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική επίδοση

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

ΠΑΣΟΚ: Κατήγγειλε το νομοσχέδιο, ψήφισε το 77% των άρθρων του και στο τέλος δήλωσε… «παρών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για την εποπτεία των servicers και τη λειτουργία των funds ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με θετική ψήφο της ΝΔ και καταψήφιση από την αντιπολίτευση.
  • Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει το νομοσχέδιο, αλλά υπερψήφισε το 77% των άρθρων του, δηλαδή 285 από τα 371 άρθρα που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία.
  • Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τρία διαφορετικά πράγματα για το ίδιο νομοσχέδιο: «ΟΧΙ» επί της αρχής, «ΝΑΙ» στα περισσότερα άρθρα και «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο.
  • Η κοινοβουλευτική στάση του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται από αντιφατικότητα και αβεβαιότητα σχετικά με την τελική θέση του στο νομοσχέδιο.
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Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο Πιερρακάκη που ενισχύει την εποπτεία των servicers και ρυθμίζει τη λειτουργία των funds, με θετική ψήφο της ΝΔ και καταψήφιση από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ κατάφερε το ακατόρθωτο. Να καταγγέλλει επί ημέρες ένα νομοσχέδιο, να υπερψηφίζει τη μεγάλη πλειονότητα των διατάξεών του και στο τέλος να μην μπορεί να αποφασίσει αν είναι υπέρ ή κατά!

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Βουλή είναι αποκαλυπτικά. Από τα 371 άρθρα του νομοσχεδίου που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, η Αξιωματική Αντιπολίτευση υπερψήφισε τα 285. Δηλαδή, το 77% των άρθρων ενός νομοσχεδίου που επί ημέρες παρουσίαζε ως απαράδεκτο!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να ψηφίσει τρία διαφορετικά πράγματα για το ίδιο νομοσχέδιο. «ΟΧΙ» επί της αρχής. «ΝΑΙ» στο 77% των άρθρων. «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο.

Μια πραγματικά αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική επίδοση.

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