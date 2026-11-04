Τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών μέσω εξωδικαστικού κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία που ζητά την κατάργηση της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η τροπολογία κατατέθηκε μετά την απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου που προέβλεπε παρόμοια δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η ισχύουσα ρύθμιση στερεί από τους οφειλέτες κρίσιμα μέσα δικαστικής προστασίας και αντιστρέφει τον σκοπό του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά και αφορά συμβάσεις πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, κάτι που χαρακτηρίζεται αντισυνταγματικό.

Η προτεινόμενη κατάργηση αφορά μόνο την αναγκαστική εκτέλεση και δεν επηρεάζει το κύρος των συμβάσεων ή άλλες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Snapshot powered by AI

Τροπολογία με την οποία ζητά την κατάργηση της δυνατότητας των πιστωτών να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση με βάση τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, συνεχίζοντας τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του για την προστασία των δανειοληπτών.

Η τροπολογία, με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και την προστασία των συνεπών οφειλετών, μετά την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23, που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ ζητά την κατάργηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 27 του νόμου 4738/2020, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 15 του νόμου 5313/2026 και προβλέπουν ότι οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελούν εκτελεστούς τίτλους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιτρέπει στους πιστωτές να προχωρούν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής.

Μάλιστα, η ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά και σε συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου, γεγονός που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει καταφανώς αντισυνταγματικό.

Όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές που υπογράφουν την τροπολογία, οι διατάξεις αυτές στερούν από τους οφειλέτες κρίσιμα μέσα δικαστικής προστασίας και μετατρέπουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό από εργαλείο διευκόλυνσης των ρυθμίσεων σε μέσο άσκησης πίεσης προς τους δανειολήπτες.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος σχεδιάστηκε με δηλωμένο σκοπό τη διευκόλυνση βιώσιμων ρυθμίσεων και αποτροπή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με τις παραπάνω διατάξεις, αντιστρέφεται εντελώς στη λειτουργία του».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των οφειλών που ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού καθίστανται εκ νέου μη εξυπηρετούμενες σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ακόμη και μια προσωρινή αδυναμία καταβολής των δόσεων να μπορεί να οδηγήσει τους οφειλέτες αντιμέτωπους με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Συνδέει την πρωτοβουλία με την απόσυρση του άρθρου 23

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόσυρση του άρθρου 23 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το οποίο προέβλεπε αντίστοιχη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης για συμβάσεις ρύθμισης οφειλών.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι, μετά την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης, η κυβέρνηση οφείλει να καταργήσει και την ήδη ισχύουσα αντίστοιχη πρόβλεψη για τις συμβάσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

«Η απόσυρση του άρθρου 23 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, το οποίο προέβλεπε αντίστοιχη εκτελεστότητα για συμβάσεις ρύθμισης οφειλών, καθιστά αναγκαία και τη νομοθετική άρση της ήδη ισχύουσας αντίστοιχης πρόβλεψης του εξωδικαστικού μηχανισμού, για λόγους συνέπειας, ασφάλειας δικαίου και ουσιαστικής προστασίας των οφειλετών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι η προτεινόμενη κατάργηση αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει των συγκεκριμένων συμβάσεων και δεν επηρεάζει το κύρος των συμφωνιών ρύθμισης ούτε τις υπόλοιπες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Την τροπολογία υπογράφουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Διαβάστε επίσης