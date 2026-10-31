Πόλεμος κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα funds και τους servicers

Snapshot Η απόσυρση του άρθρου 23 σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών δεν έλυσε τις διαφωνίες για τον ρόλο των funds και των servicers στην διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας των servicers με υποχρεώσεις διαφάνειας, ενημέρωσης και κυρώσεων για την προστασία των δανειοληπτών.

Η απουσία των εκπροσώπων των εταιρειών διαχείρισης από τη Βουλή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλες τις πολιτικές πλευρές.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ευνοεί τα funds εις βάρος των δανειοληπτών και ζητά αυξημένη λογοδοσία και έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης.

Το ζήτημα των κόκκινων δανείων παραμένει κοινωνικά ευαίσθητο και πολιτικά αμφιλεγόμενο, με ερωτήματα για την ισορροπία μεταξύ προστασίας δανειοληπτών και αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων. Snapshot powered by AI

Σε μείζον πολιτικό μέτωπο εξελίσσεται η υπόθεση των κόκκινων δανείων, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον ρόλο των funds και των servicers, την προστασία των δανειοληπτών και, κυρίως, τα όρια της εξουσίας των εταιρειών που διαχειρίζονται τα προβληματικά χαρτοφυλάκια. Η απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23 από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν έβαλε τέλος στην αντιπαράθεση. Αντιθέτως, ανέδειξε το πολιτικό βάρος ενός ζητήματος που αγγίζει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την απειλή των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών να παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα.

Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη κοινοβουλευτική εξίσωση. Από τη μία πλευρά επιχειρεί να παρουσιάσει ένα νέο πλαίσιο αυστηρότερης εποπτείας των servicers, με περισσότερη διαφάνεια, υποχρεώσεις ενημέρωσης και κυρώσεις. Από την άλλη, η διάταξη του άρθρου 23, που προέβλεπε ότι η σύμβαση ρύθμισης οφειλής θα μπορούσε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο, άνοιξε έναν νέο κύκλο αντιδράσεων. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή μπορεί να οδηγεί σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να προηγείται η κλασική δικαστική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Η αντιπολίτευση έσπευσε να αξιοποιήσει πολιτικά την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενίσχυε τη θέση των πιστωτών εις βάρος των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η διάταξη αφορούσε αποκλειστικά συμφωνίες στις οποίες συναινούσε ο ίδιος ο οφειλέτης και ότι δεν καταργούσε το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Τελικά, η απόσυρση του άρθρου άλλαξε τα δεδομένα, χωρίς όμως να εξαφανίσει τις πολιτικές και θεσμικές διαφωνίες.

Το κοινοβουλευτικό επεισόδιο με τους απόντες

Ιδιαίτερη διάσταση πήρε η απουσία των εκπροσώπων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις είχε προσκληθεί και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είχε αρχικά επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της. Ωστόσο, οι εκπρόσωποί της δεν εμφανίστηκαν, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Δημήτρης Μαρκόπουλος εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τον κλάδο. «Κανείς δεν είναι ανεξέλεγκτος σε αυτή τη χώρα. Δεν θα περάσει καμία μορφή ασυδοσίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η απουσία των εκπροσώπων των servicers ήταν λανθασμένη και πως το νομοσχέδιο στέλνει μήνυμα για τις πρακτικές των funds.

Μάλιστα, η συζήτηση πήρε και πιο αιχμηρό τόνο, με τον κ. Μαρκόπουλο να χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φράση ότι «θα βάλουμε τα δύο πόδια των servicers σε ένα παπούτσι», αποτυπώνοντας τη διάθεση της κυβερνητικής πλευράς να εμφανιστεί αποφασισμένη να επιβάλει κανόνες στην αγορά διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Η απουσία των εταιρειών, πάντως, έδωσε στην αντιπολίτευση την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε τη στάση τους αντιθεσμική και προσβλητική για το Κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν επέτρεψε την κλήτευση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι είχαν εκφράσει σοβαρές ενστάσεις για τις επίμαχες διατάξεις.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς έθεσε ζήτημα λογοδοσίας των εταιρειών, υπενθυμίζοντας τις κρατικές εγγυήσεις που συνδέονται με τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. «Μονά ζυγά δικά τους», ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή, ενώ επανέφερε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των κόκκινων δανείων.

Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση υπηρετεί τα funds»

Στο πολιτικό πεδίο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να ανεβάσει προσωπικά τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βρίσκεται στην πλευρά των funds και των servicers και όχι στην πλευρά των πολιτών που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται τους ανθρώπους που προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν, χαρακτηρίζοντάς τους όχι κακοπληρωτές, αλλά ανθρώπους που αγωνίζονται να διατηρήσουν την περιουσία τους. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μετατρέψει την υπόθεση σε ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη λειτουργία της αγοράς των κόκκινων δανείων.

Τι είναι τα funds και ποιος ο ρόλος των servicers

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκεται μια αγορά που για πολλούς δανειολήπτες παραμένει δυσνόητη. Τα funds είναι τα επενδυτικά κεφάλαια που αποκτούν χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ οι servicers είναι οι αδειοδοτημένες εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των απαιτήσεων. Είναι εκείνοι που επικοινωνούν με τους οφειλέτες, διαπραγματεύονται ρυθμίσεις, παρακολουθούν τις πληρωμές και διαχειρίζονται τις διαδικασίες είσπραξης.

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς ο δανειολήπτης συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με την εταιρεία διαχείρισης, ακόμη και όταν το επενδυτικό κεφάλαιο που κατέχει την απαίτηση είναι διαφορετικός φορέας. Και ακριβώς αυτή η σχέση είναι που έχει προκαλέσει επανειλημμένα παράπονα και καταγγελίες για την αντιμετώπιση των οφειλετών.

Η κυβερνητική γραμμή και το μεγάλο ερώτημα

Το οικονομικό επιτελείο επιμένει ότι η συνολική νομοθετική παρέμβαση δεν αποσκοπεί στην ενίσχυση των funds, αλλά στη δημιουργία ενός αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας για τους servicers. Στις προβλέψεις περιλαμβάνονται η υποχρέωση δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων και στοιχείων για τα χαρτοφυλάκια, η καταγραφή των παραπόνων των δανειοληπτών, η υποβολή ετήσιων σχεδίων διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και η ενίσχυση των ελέγχων και των κυρώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης για τον οφειλέτη και αυστηρότερες υποχρεώσεις κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ρύθμισης.

Ωστόσο, η πολιτική σύγκρουση δεν πρόκειται να τελειώσει με την απόσυρση ενός άρθρου. Η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι οι νέοι κανόνες θα λειτουργήσουν υπέρ των δανειοληπτών, ενώ η αντιπολίτευση θα επιδιώξει να διατηρήσει το ζήτημα ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων χωρίς να μετατρέπεται ο δανειολήπτης σε αδύναμο κρίκο απέναντι στους πιστωτές; Και μέχρι πού μπορεί να φτάνει η ισχύς των funds και των servicers όταν απέναντί τους βρίσκονται πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι ή την επαγγελματική τους περιουσία;

Σε κάθε περίπτωση, τα κόκκινα δάνεια επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο και εξελίσσονται σε ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

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