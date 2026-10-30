«Ψάχνει» τους 120 για την Εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ - Ποιοι στηρίζουν την Εξεταστική για τα funds

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής», η οποία θα συζητηθεί στη Βουλή το Νοέμβριο.

Η έγκριση της πρότασης απαιτεί 120 θετικές ψήφους, ανεξάρτητα από τις αρνητικές, με ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση να εκφράζουν θετική στάση, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναμένει να μελετήσει την πρόταση.

Η πρόταση ζητά τη διερεύνηση της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους από το 2015, συμπεριλαμβανομένων των ανακεφαλαιοποιήσεων τραπεζών, των μεταβιβάσεων κόκκινων δανείων, και του προγράμματος «Ηρακλής».

Η Εξεταστική Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη λειτουργία, εποπτεία και πρακτικές των funds και servicers, καθώς και τις επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων και την προστασία ευάλωτων οφειλετών.

Η ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής προβλέπεται εντός τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα παράτασης και συλλογή εγγράφων και μαρτύρων. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Βουλή μετά την ανακοίνωση του προέδρου της, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής» θα συζητηθεί στην Ολομέλεια εντός του Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για μια κοινοβουλευτική διαδικασία στην οποία η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Και αυτό διότι, βάσει της συνταγματικής αναθεώρησης του 2019, για την έγκριση της πρότασης απαιτούνται 120 θετικές ψήφοι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των βουλευτών που θα την καταψηφίσουν.

Οι πρώτες θετικές τοποθετήσεις και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Όπως αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση αντιμετωπίζουν θετικά το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Θετική εμφανίζεται και η Νίκη, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει τοποθέτηση του εκπροσώπου της στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, καθώς είχε αποχωρήσει νωρίτερα.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τη στάση του, καθώς αναμένεται να μελετήσει την πρόταση πριν τοποθετηθεί επισήμως.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των ανεξάρτητων βουλευτών, αφού η Θεανώ Φωτίου, η οποία τους εκπροσωπεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, διατύπωσε θετική θέση για τη σύσταση της Εξεταστικής. Ωστόσο, η τοποθέτησή της δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη στήριξη και των 49 ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν ξεχωριστά.

Το αριθμητικό όριο και η πίεση στους ανεξάρτητους

Η Κουμουνδούρου έχει απευθύνει κάλεσμα στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και στους ανεξάρτητους βουλευτές, να στηρίξουν την πρόταση, επιδιώκοντας να συγκροτηθεί μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία γύρω από την ανάγκη διερεύνησης της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Κάλεσμα το οποίο επανέλαβε και στη χθεσινή συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξαιτίας της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τις τάξεις του. Οι τελευταίοι θα βρεθούν μπροστά σε μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή, καθώς θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συνταχθούν με την πρόταση για διερεύνηση της λειτουργίας των funds και των servicers.

Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο οι πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης εμφανίζουν σημεία σύγκλισης, παρά τις σημαντικές μεταξύ τους διαφορές σε άλλα πεδία.

Ενδεικτικό του ότι το όριο των 120 ψήφων δεν είναι απρόσιτο αποτελεί και η πρόσφατη ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, κατά την οποία η υποψηφιότητά της συγκέντρωσε 119 ψήφους.

Παππάς: «Οι ευθύνες όλων αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι».

Το ζήτημα επανέφερε την Πέμπτη και ο Νίκος Παππάς, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους ανεξάρτητους βουλευτές να στηρίξουν τη σύσταση της Εξεταστικής, τονίζοντας ότι «οι ευθύνες όλων αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι».

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη στάση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων και υποστήριξε ότι κανείς δεν πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση, η οποία, όπως ανέφερε, «επιθυμεί να πάει στις εκλογές χωρίς να ελεγχθεί γι’ αυτό το μείζον κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα».

Τι προβλέπει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Οκτωβρίου έχει ως αφετηρία την πρωτοβουλία συλλογικοτήτων δανειοληπτών και καταναλωτών «Η Δικαίωση» και προβλέπει τη διερεύνηση της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους από το 2015 μέχρι τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, με δυνατότητα εξέτασης και παλαιότερων αποφάσεων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Συγκεκριμένα, ζητείται να διερευνηθούν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και το ύψος των χρημάτων που ανακτήθηκαν από το Δημόσιο, οι όροι και τα τιμήματα μεταβίβασης των κόκκινων δανείων, καθώς και η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις τιτλοποιήσεις και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και τις κρατικές εγγυήσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά να εξεταστούν οι αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών εισπράξεων, αλλά και ο ενδεχόμενος δημοσιονομικός κίνδυνος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, προβλέπεται έλεγχος της λειτουργίας και της εποπτείας των funds και των servicers, των συμβάσεων διαχείρισης και των επιχειρηματικών τους σχεδίων, καθώς και των επιπτώσεων στην αγορά ακινήτων και κατοικίας. Στο επίκεντρο μπαίνουν επίσης οι πρακτικές είσπραξης απαιτήσεων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, οι πλειστηριασμοί και η προστασία της πρώτης κατοικίας και των ευάλωτων οφειλετών.

Τέλος, η Εξεταστική καλείται να προσδιορίσει τις νομοθετικές και εποπτικές αλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται με βάση τα ευρήματά της.

Η πρόταση προβλέπει ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής εντός τεσσάρων μηνών από τη συγκρότησή της, με δυνατότητα παράτασης, καθώς και συλλογή εγγράφων και εξέταση μαρτύρων.

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