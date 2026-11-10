ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για το κόστος ζωής, αυτόματη μεταφορά στα φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος

Μια μεταρρύθμιση χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος προτείνει με τη νέα τροπολογία που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ 

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για το κόστος ζωής, αυτόματη μεταφορά στα φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για αυτόματη μεταφορά καταναλωτών από τα πράσινα στα φθηνότερα σταθερά «μπλε» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
  • Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται 30 ημέρες πριν την αλλαγή και μπορούν να αρνηθούν ή να αποχωρήσουν εντός 60 ημερών χωρίς επιβάρυνση.
  • Η τροπολογία επιβάλει υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών σε κυμαινόμενα τιμολόγια για το κόστος που θα είχαν σε σταθερό πρόγραμμα.
  • Η εφαρμογή της ρύθμισης θα γίνει σταδιακά και θα δοθεί προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση.
  • Η μεταφορά στους φθηνότερους προμηθευτές θα βασίζεται στις τιμές της ελεύθερης αγοράς χωρίς κρατικές επιδοτήσεις ή δημόσιες δαπάνες.
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Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με επίκεντρο τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές χρεώσεις.

Συγκεκριμένα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχωρά στην κατάθεση τροπολογίας που προβλέπει την αυτόματη μεταφορά καταναλωτών από τα πράσινα τιμολόγια στα οικονομικότερα διαθέσιμα σταθερά, τα λεγόμενα «μπλε», διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμά τους να επιλέξουν διαφορετικό πρόγραμμα ή να αποχωρήσουν χωρίς επιβάρυνση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιδιώκει να αναδείξει συγκεκριμένες προτάσεις για την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Αυτόματη μετάβαση στο φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο

Στον πυρήνα της τροπολογίας βρίσκεται η αλλαγή του μηχανισμού προεπιλογής των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι καταναλωτές που μεταφέρθηκαν στο πράσινο τιμολόγιο χωρίς δική τους αίτηση να μεταπίπτουν αυτομάτως στο οικονομικότερο σταθερό πρόγραμμα που προσφέρει ο ίδιος προμηθευτής.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν προτείνεται να είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται εγγράφως 30 ημέρες πριν από την αλλαγή και θα έχουν τη δυνατότητα να την αρνηθούν ακόμη και με ένα απλό τηλεφώνημα.

Παράλληλα, θα διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το νέο πρόγραμμα χωρίς καμία ποινή για διάστημα 60 ημερών μετά τη μετάβαση.

Υποχρεωτική ενημέρωση για τις διαφορές στις χρεώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαφάνεια των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η τροπολογία προβλέπει ότι όσοι καταναλωτές παραμείνουν σε κυμαινόμενο τιμολόγιο, είτε πράσινο είτε κίτρινο, θα ενημερώνονται υποχρεωτικά μέσω του λογαριασμού τους για το ποσό που θα κατέβαλλαν εάν είχαν επιλέξει σταθερό πρόγραμμα.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη λογική της προτεινόμενης ρύθμισης, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις πραγματικές χρεώσεις και να αποφασίζουν με περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα που τους συμφέρει.

Χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν συνεπάγεται κανένα δημοσιονομικό κόστος, καθώς δεν προβλέπει κρατικές επιδοτήσεις ή άλλες δημόσιες δαπάνες.

Αντίθετα, η μεταφορά των καταναλωτών προτείνεται να γίνεται με βάση τις τιμές που ήδη προσφέρουν οι προμηθευτές στην ελεύθερη αγορά.

Η εφαρμογή της ρύθμισης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε τρεις φάσεις, προκειμένου οι πάροχοι να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να αντισταθμίσουν τους σχετικούς κινδύνους.

Προτεραιότητα στην εφαρμογή προτείνεται να δοθεί στα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και στους καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο η παρέμβαση να έχει άμεσο αντίκτυπο σε όσους επιβαρύνονται περισσότερο από τους λογαριασμούς ρεύματος.

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